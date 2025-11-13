  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомирской области пересмотрели приговор работнику морга, который срезал обручальное кольцо с руки погибшего военного

20:04, 13 ноября 2025
Житомирский апелляционный суд подтвердил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.
В Житомирской области пересмотрели приговор работнику морга, который срезал обручальное кольцо с руки погибшего военного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житомирский апелляционный суд 10 ноября 2025 года подтвердил приговор работнику морга, которого признали виновным в осквернении тел умерших. Таким образом решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщает Малинский районный суд Житомирской области.

Судом установлено, что мужчина, работая на должности младшего медицинского брата в помещении Малинской филии ГУ «Житомирское областное бюро судебно‑медицинской экспертизы», злоупотребляя доверием и своим служебным положением, неоднократно похищал ценности, которые находились на телах умерших. В частности, обвиняемый снимал с тел умерших золотые украшения — кольца, серьги — и далее распорядился ими по своему усмотрению.

Во время судебного рассмотрения обстоятельства преступления были полностью подтверждены совокупностью доказательств: показаниями потерпевших, результатами следственных действий, а также изъятыми вещественными доказательствами. Малинский районный суд признал действия обвиняемого умышленными, циничными и такими, что грубо нарушают моральные принципы общества, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Однако апелляционный суд, рассмотрев дело, не обнаружил оснований для её удовлетворения. Коллегия судей отметила, что назначенное судом первой инстанции наказание является справедливым и соразмерным тяжести совершенного правонарушения.

Отмечается, что стороны сохраняют право на дальнейшее обжалование — в частности в кассационном порядке в Верховный Суд после изготовления полного текста постановления апелляционного суда.

По данным местных СМИ, мужчина украл обручальное кольцо погибшего военнослужащего и сдал его в ломбарду.

Во время похорон военнослужащего его близкие и побратимы обнаружили, что его обручальное кольцо исчезло. Жена погибшего воина подозревала, что украшение могли снять в морге. Правоохранители объявили подозрение работнику морга. Выяснилось, что он снял золотое кольцо с руки бойца во время подготовки к погребению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные кража Житомир апелляция приговор Житомирская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]