В Житомирской области пересмотрели приговор работнику морга, который срезал обручальное кольцо с руки погибшего военного

Житомирский апелляционный суд подтвердил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Житомирский апелляционный суд 10 ноября 2025 года подтвердил приговор работнику морга, которого признали виновным в осквернении тел умерших. Таким образом решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщает Малинский районный суд Житомирской области.

Судом установлено, что мужчина, работая на должности младшего медицинского брата в помещении Малинской филии ГУ «Житомирское областное бюро судебно‑медицинской экспертизы», злоупотребляя доверием и своим служебным положением, неоднократно похищал ценности, которые находились на телах умерших. В частности, обвиняемый снимал с тел умерших золотые украшения — кольца, серьги — и далее распорядился ими по своему усмотрению.

Во время судебного рассмотрения обстоятельства преступления были полностью подтверждены совокупностью доказательств: показаниями потерпевших, результатами следственных действий, а также изъятыми вещественными доказательствами. Малинский районный суд признал действия обвиняемого умышленными, циничными и такими, что грубо нарушают моральные принципы общества, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Однако апелляционный суд, рассмотрев дело, не обнаружил оснований для её удовлетворения. Коллегия судей отметила, что назначенное судом первой инстанции наказание является справедливым и соразмерным тяжести совершенного правонарушения.

Отмечается, что стороны сохраняют право на дальнейшее обжалование — в частности в кассационном порядке в Верховный Суд после изготовления полного текста постановления апелляционного суда.

По данным местных СМИ, мужчина украл обручальное кольцо погибшего военнослужащего и сдал его в ломбарду.

Во время похорон военнослужащего его близкие и побратимы обнаружили, что его обручальное кольцо исчезло. Жена погибшего воина подозревала, что украшение могли снять в морге. Правоохранители объявили подозрение работнику морга. Выяснилось, что он снял золотое кольцо с руки бойца во время подготовки к погребению.

