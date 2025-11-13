На Житомирщині переглянули вирок працівнику моргу, який зрізав обручку з руки загиблого військового

Житомирський апеляційний суд підтвердив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Житомирський апеляційний суд підтвердив вирок працівнику моргу, якого визнали винним у нарузі над тілами померлих. Таким чином рішення суду першої інстанції набрало законної сили. Про це повідомляє Малинський районний суд Житомирської області.

Судом установлено, що чоловік, працюючи на посаді молодшого медичного брата у приміщенні Малинської філії ДУ «Житомирське обласне бюро судово-медичної експертизи», зловживаючи довірою та своїм службовим становищем, неодноразово викрадав коштовності, які знаходилися на тілах померлих. Зокрема, обвинувачений знімав із тіл померлих золоті прикраси — каблучки, сережки — і надалі розпоряджався ними на власний розсуд.

Під час судового розгляду обставини злочину були повністю підтверджені сукупністю доказів: показаннями потерпілих, результатами слідчих дій, а також вилученими речовими доказами. Малинський районний суд визнав дії обвинуваченого умисними, цинічними та такими, що грубо порушують моральні засади суспільства, і призначив йому покарання, у виді п`яти років позбавлення волі.

Обвинувачений не погодився з вироком і подав апеляційну скаргу. Проте апеляційний суд, розглянувши справу, не виявив підстав для її задоволення. Колегія суддів зазначила, що призначене судом першої інстанції покарання є справедливим і співмірним тяжкості скоєного правопорушення.

Зазначається, що сторони зберігають право на подальше оскарження — зокрема в касаційному порядку до Верховного Суду після виготовлення повного тексту ухвали апеляційного суду.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік вкрав обручку загиблого військового та здав у ломбард.

Під час поховання військовослужбовця його рідні та побратими виявили, що його обручка зникла. Дружина загиблого воїна підозрювала, що прикрасу могли зрізати в морзі. Правоохоронці оголосили підозру працівнику моргу. Виявилося, що він зрізав золоту каблучку з руки бійця під час підготовки до поховання.

