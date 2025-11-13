  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Закарпатье мужчину повторно наказали за антиукраинские призывы в запретной соцсети

22:36, 13 ноября 2025
Жителя Ужгорода судили за оправдание агрессии РФ.
На Закарпатье мужчину повторно наказали за антиукраинские призывы в запретной соцсети
Закарпатский апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении жителя Ужгорода, которого вторично признали виновным в публичном оправдывании и глорифификации вооруженной агрессии России против Украины. Об этом рассказали в суде.

Как установил суд, гражданин Украины, уроженец республики Коми (РФ), имея пророссийские взгляды, обнародовал в запрещенной социальной сети "Одноклассники" ряд публикаций, в которых отрицал независимость Украины, восхвалял действия российских военных и диктатора РФ. Несмотря на то, что ранее он уже был осужден за аналогичное правонарушение (по ч. 2 ст. 436-2 УКУ), он снова обнародовал подобные материалы.

Ужгородский горрайонный суд в марте 2025 признал его виновным по ч. 3 ст. 436-2 УКУ и назначил наказание - 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный подал апелляцию, отрицая свою вину и заявив, что сообщения могли быть обнародованы третьими лицами из его аккаунтов.

Однако апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалоб и оставил приговор по-прежнему, признав его законным и обоснованным.

суд Ужгород апелляция приговор Закарпатье

