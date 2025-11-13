  1. Судова практика
На Закарпатті чоловіка вдруге покарали за антиукраїнські заклики в забороненій соцмережі

22:36, 13 листопада 2025
Жителя Ужгорода судили за виправдовування агресії РФ.
На Закарпатті чоловіка вдруге покарали за антиукраїнські заклики в забороненій соцмережі
Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок щодо мешканця Ужгорода, якого вдруге визнали винним у публічному виправдовуванні та глорифікації збройної агресії Росії проти України. Про це розповіли у суді.

Як встановив суд, громадянин України, уродженець республіки Комі (РФ), маючи проросійські погляди, оприлюднив у забороненій соціальній мережі «Однокласники» низку публікацій, у яких заперечував незалежність України, вихваляв дії російських військових та диктатора РФ. Попри те, що раніше його вже було засуджено за аналогічне правопорушення (за ч. 2 ст. 436-2 ККУ), він знову оприлюднив подібні матеріали.

Ужгородський міськрайонний суд у березні 2025 року визнав його винним за ч. 3 ст. 436-2 ККУ та призначив покарання — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Засуджений подав апеляцію, заперечуючи свою вину і заявивши, що дописи могли бути оприлюднені третіми особами з його акаунтів.

Однак апеляційний суд не знайшов підстав для задоволення скарг і залишив вирок без змін, визнавши його законним та обґрунтованим.

