Могут ли противоречивые копии документов стать основанием для отмены права собственности — позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел земельный спор о законности обретения права собственности.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно правомерности приобретения права собственности и недостаточности доказательств для его отмены.

Право собственности считается приобретённым правомерно, если иное прямо не вытекает из закона или незаконность приобретения права собственности не установлена судом. Наличие двух приказов с одинаковыми реквизитами, но разным содержанием, которые касаются разных земельных участков и разных лиц, без надлежащих доказательств подделки документов не может быть основанием для признания недействительным права собственности лица на земельный участок и его истребования.

Бумажная копия электронного документа не может быть надлежащим доказательством недействительности другого документа с теми же реквизитами.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу прокурора по делу о законности приобретения физическим лицом права собственности на земельный участок площадью 2 га и последующей регистрации прав пользования этим участком.

Суть дела

Прокуратура обратилась в суд в интересах государства, требуя вернуть в собственность земельный участок площадью 2 гектара, который физическое лицо получило в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства.

По мнению прокурора, право собственности было зарегистрировано на основании приказа органа, уполномоченного распоряжаться землями государства, который имеет признаки подделки. Прокуратура утверждала, что официальный документ с тем же номером и датой содержит совершенно иное содержание, что, по её убеждению, свидетельствует о незаконном выбытии земельного участка из государственной собственности.

Физическое лицо, которому принадлежит участок, настаивало, что получило разрешение на разработку проекта землеустройства, изготовило проект, сформировало участок, зарегистрировало кадастровый номер и получило приказ об утверждении документации и передаче земли в собственность. После регистрации оно передало участок в аренду.

Решения судов

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в регистрационном деле содержится приказ о передаче земельного участка физическому лицу, и именно на его основании была проведена государственная регистрация права собственности.

Прокурор же подал документ с тем же номером, но иным содержанием, в виде копии, которая не содержит признаков официального акта. Доказательств подделки документа или недобросовестности приобретения земельного участка физическим лицом прокурор не предоставил.

В материалах дела отмечалось, что доступ к оригиналам документации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть подлинность приказа о передаче земельного участка, является невозможным. Это связано с тем, что архив и первичные материалы находятся на территории, где государственные органы утратили возможность осуществлять свои полномочия в обычном режиме. Вследствие этого получить оригиналы или официально заверенные копии документов, которые хранились в соответствующих структурных подразделениях, на данный момент невозможно.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд пришёл к выводу, что оснований для истребования земельного участка у физического лица нет, поскольку прокурор не доказал незаконность приобретения им права собственности или недобросовестность его поведения. Документ, который стал основанием для регистрации, хранится в регистрационном деле, а утверждения о его подделке не подтверждены надлежащими доказательствами.

Решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда оставлены без изменений в части требований к физическому лицу. В части же требований, касающихся юридического лица — арендатора земельного участка, Верховный Суд отменил предыдущие решения и закрыл производство из-за нарушения правил юрисдикции. Прокурору разъяснено право обратиться по этой части спора в соответствующий суд по надлежащим правилам.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с выводами ВС по делу № 205/1871/23 можно по ссылке.

