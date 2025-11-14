Чи можуть суперечливі копії документів стати підставою для скасування права власності — позиція Верховного Суду

Верховний Суд розглянув земельний спір щодо законності набуття права власності.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду висловився щодо правомірності набуття права власності та недостатності доказів для його скасування.

Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом. Наявність двох наказів з однаковими реквізитами але різним змістом, які стосуються різних земельних ділянок та різних осіб, без належних доказів підробки документів не може бути підставою для визнання недійсним права власності особи на земельну ділянку та її витребування.

Паперова копія електронного документа не може бути належним доказом недійсності іншого документа з тими ж реквізитами.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу прокурора у справі щодо законності набуття фізичною особою права власності на земельну ділянку площею 2 га та подальшої реєстрації прав користування цією ділянкою

Суть справи

Прокуратура звернулася до суду в інтересах держави, вимагаючи повернути у власність земельну ділянку площею 2 гектари, яку фізична особа отримала у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

На думку прокурора, право власності було зареєстровано на підставі наказу органу, уповноваженого розпоряджатися землями держави, який має ознаки підроблення. Прокуратура стверджувала, що офіційний документ з таким самим номером і датою містить зовсім інший зміст, що, на її переконання, свідчить про незаконність вибуття земельної ділянки з державної власності.

Фізична особа, якій належить ділянка, наполягала, що отримала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, виготовила проєкт, сформувала ділянку, зареєструвала кадастровий номер та отримала наказ про затвердження документації і передачу землі у власність. Після реєстрації вона передала ділянку в оренду.