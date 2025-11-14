Чи можуть суперечливі копії документів стати підставою для скасування права власності — позиція Верховного Суду
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду висловився щодо правомірності набуття права власності та недостатності доказів для його скасування.
Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом. Наявність двох наказів з однаковими реквізитами але різним змістом, які стосуються різних земельних ділянок та різних осіб, без належних доказів підробки документів не може бути підставою для визнання недійсним права власності особи на земельну ділянку та її витребування.
Паперова копія електронного документа не може бути належним доказом недійсності іншого документа з тими ж реквізитами.
Верховний Суд розглянув касаційну скаргу прокурора у справі щодо законності набуття фізичною особою права власності на земельну ділянку площею 2 га та подальшої реєстрації прав користування цією ділянкою
Суть справи
Прокуратура звернулася до суду в інтересах держави, вимагаючи повернути у власність земельну ділянку площею 2 гектари, яку фізична особа отримала у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.
На думку прокурора, право власності було зареєстровано на підставі наказу органу, уповноваженого розпоряджатися землями держави, який має ознаки підроблення. Прокуратура стверджувала, що офіційний документ з таким самим номером і датою містить зовсім інший зміст, що, на її переконання, свідчить про незаконність вибуття земельної ділянки з державної власності.
Фізична особа, якій належить ділянка, наполягала, що отримала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, виготовила проєкт, сформувала ділянку, зареєструвала кадастровий номер та отримала наказ про затвердження документації і передачу землі у власність. Після реєстрації вона передала ділянку в оренду.
Рішення судів
Суди першої та апеляційної інстанцій з’ясували, що в реєстраційній справі міститься наказ про передачу земельної ділянки фізичній особі, і саме на його підставі було проведено державну реєстрацію права власності.
Прокурор натомість подав документ з тим самим номером, але іншим змістом, у вигляді копії, яка не містить ознак офіційного акта. Доказів підроблення документа чи недобросовісності набуття земельної ділянки фізичною особою прокурор не надав.
У матеріалах справи зазначалося, що доступ до оригіналів документації, яка могла б підтвердити або спростувати справжність наказу про передачу земельної ділянки, є неможливим. Це пов’язано з тим, що архів та первинні матеріали перебувають на території, де державні органи втратили можливість здійснювати свої повноваження у звичайному режимі. Унаслідок цього отримати оригінали або офіційно завірені копії документів, які зберігалися у відповідних структурних підрозділах, наразі неможливо.
Висновки Верховного Суду
Верховний Суд дійшов висновку, що підстав для витребування земельної ділянки у фізичної особи немає, оскільки прокурор не довів незаконності набуття нею права власності чи недобросовісності її поведінки. Документ, який став підставою для реєстрації, зберігається в реєстраційній справі, а твердження про його підроблення не підтверджені належними доказами.
Рішення суду першої інстанції та постанова апеляційного суду залишені без змін у частині вимог до фізичної особи. У частині ж вимог, що стосуються юридичної особи — орендаря земельної ділянки, Верховний Суд скасував попередні рішення та закрив провадження через порушення правил юрисдикції. Прокурору роз’яснено право звернутися щодо цієї частини спору до відповідного суду за належними правилами.
Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
Детально ознайомитись з висновками ВС у справі № 205/1871/23 можна за посиланням.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.