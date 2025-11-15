  1. Судебная практика
На Львовщине отправили за решетку солдата за полтора года СЗЧ

12:24, 15 ноября 2025
Старший солдат пропустил службу с марта 2024 года по сентябрь 2025 года.
Городокский районный суд Львовской области по делу № 441/2036/25 признал виновным старшего солдата, назначенного на должность солдата резерва 63 запасной роты воинской части, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины (неявка вовремя на службу без уважительных причин, продолжительностью более трех суток, совершенная в условиях военного положения).

Обстоятельства дела

Суд установил, что обвиняемый, действуя умышленно из-за нежелания переносить трудности военной службы, личной недисциплинированности и недобросовестного отношения к служебным обязанностям, 26 марта 2024 года не явился в воинскую часть, дислоцированную по указанному адресу, и не выполнял обязанности военной службы до 23 сентября 2025 года. В этот период он безосновательно находился по месту регистрации и проживания, пока самостоятельно не явился в отделение полиции в г. Городок.

Обвиняемый полностью признал вину, не отрицал фактических обстоятельств, изложенных в обвинительном акте, раскаялся и выразил намерение вернуться к военной службе для защиты Украины. Суд признал его показания достоверными и согласованными с материалами производства. Поскольку участники производства признали нецелесообразным исследование доказательств по не оспариваемым обстоятельствам, дело рассмотрено по упрощенной процедуре в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины.

Что решил суд

Учитывая тяжесть преступления, личность обвиняемого, который характеризуется хорошо по месту жительства, посредственно по месту службы, женат, имеет иждивенцев, а также смягчающие обстоятельства – раскаяние и содействие раскрытию правонарушения – суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Оснований для освобождения от отбывания наказания с испытанием (ст. 75 УК Украины) суд не установил. Обвиняемый находится под стражей с 23 сентября 2025 года, что учтено при исчислении срока наказания.

Гражданский иск не заявлен, процессуальные расходы и вещественные доказательства отсутствуют. Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

