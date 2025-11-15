  1. Судова практика
На Львівщині відправили за ґрати солдата за півтора року СЗЧ

12:24, 15 листопада 2025
Старший солдат пропустив службу з березня 2024 року до вересня 2025 року.
Городоцький районний суд Львівської області у справі № 441/2036/25 визнав винним старшого солдата, призначеного на посаду солдата резерву 63 запасної роти військової частини, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану).

Обставини справи

Суд встановив, що обвинувачений, діючи умисно через небажання переносити труднощі військової служби, особисту недисциплінованість та несумлінне ставлення до службових обов’язків, 26 березня 2024 року не з’явився до військової частини, дислокованої у визначеній адресі, та не виконував обов’язки військової служби до 23 вересня 2025 року. У цей період він безпідставно перебував за місцем реєстрації та проживання, поки самостійно не з’явився до відділення поліції в м. Городок.

Обвинувачений повністю визнав вину, не заперечував фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, розкаявся та висловив намір повернутися до військової служби для захисту України. Суд визнав його показання достовірними та узгодженими з матеріалами провадження. Оскільки учасники провадження визнали недоцільним дослідження доказів щодо неоспорюваних обставин, справу розглянуто за спрощеною процедурою відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України.

Що вирішив суд

Враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого, який характеризується добре за місцем проживання, посередньо за місцем служби, є одруженим, має утриманців, а також пом’якшувальні обставини – каяття та сприяння розкриттю правопорушення – суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Підстав для звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України) суд не встановив. Обвинувачений перебуває під вартою з 23 вересня 2025 року, що враховано при обчисленні строку покарання.

Цивільний позов не заявлено, процесуальні витрати та речові докази відсутні. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

