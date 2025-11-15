Пограничник пропустил уклониста за границу – что решил суд

Во Львовской области военнослужащий покинул пост, из-за чего мужчина незаконно пересек границу.

Мостисский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего Государственной пограничной службы Украины в нарушении правил несения пограничной службы в условиях военного положения по части 2 статьи 172-18 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На него наложен штраф в размере 17 000 грн. Об этом говорится в постановлении суда по делу № 448/2117/25.

Обстоятельства дела

Суд установил, что 20 августа 2025 года с 08:00 до 20:00 военнослужащий, исполнявший обязанности оператора специальных технических средств на участке отдела пограничной службы в Шегиновской ОТГ Яворовского района, ненадлежащим образом организовал и нес службу. Он покинул место несения службы из-за необходимости посетить туалет, что привело к незаконному пересечению государственной границы из Украины в Польшу одним гражданином в пределах пограничных знаков 504-505. Эти действия нарушили статью 4 Дисциплинарного устава ВСУ и приказ от 31 мая 2024 года №1350-АГ об организации службы и использовании биспектральных камер.

Военнослужащий признал вину, объяснив, что действовал самостоятельно и отлучился ненадолго. Он просил суд учесть, что имеет троих детей на иждивении и неудовлетворительное состояние здоровья. Суд исследовал доказательства, в частности протокол о правонарушении, объяснения, служебную характеристику, заключение служебного расследования и другие документы, признав их достаточными для установления вины по критерию «вне разумного сомнения».

Что решил суд

С учетом характера правонарушения, личности нарушителя, который впервые привлекается к ответственности, имеет посредственную характеристику по месту службы, семейного и имущественного положения, а также отсутствия отягчающих или смягчающих обстоятельств, суд назначил минимальный штраф, предусмотренный частью 2 статьи 172-18 КУоАП. Штраф необходимо уплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления, иначе взыскание будет принудительным в двойном размере.

Кроме того, с военнослужащего взыскан судебный сбор в размере 605,60 грн. Постановление можно обжаловать во Львовском апелляционном суде через Мостисский районный суд в течение 10 дней.

