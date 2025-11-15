  1. Судова практика
  2. / В Україні

Прикордонник пропустив ухилянта за кордон – що вирішив суд

15:05, 15 листопада 2025
На Львівщині військовослужбовець залишив пост, через що чоловік незаконно перетнув кордон.
Прикордонник пропустив ухилянта за кордон – що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мостиський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця Державної прикордонної служби України у порушенні правил несення прикордонної служби в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 172-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нього накладено штраф у розмірі 17 000 грн. Про це йдеться у постанові суду у справі № 448/2117/25.

Обставини справи

Суд встановив, що 20 серпня 2025 року з 08:00 до 20:00 військовослужбовець, який виконував обов’язки оператора спеціальних технічних засобів на ділянці відділу прикордонної служби в Шегинівській ОТГ Яворівського району, неналежно організував і ніс службу. Він залишив місце несення служби через потребу відвідати туалет, що призвело до незаконного перетину державного кордону з України до Польщі одним громадянином у межах прикордонних знаків 504-505. Ці дії порушили статтю 4 Дисциплінарного статуту ЗСУ та наказ від 31 травня 2024 року №1350-АГ щодо організації служби й використання біспектральних камер.

Військовослужбовець визнав провину, пояснивши, що діяв самостійно та відлучився ненадовго. Він просив суд врахувати, що має трьох дітей на утриманні та незадовільний стан здоров’я. Суд дослідив докази, зокрема протокол про правопорушення, пояснення, службову характеристику, висновок службового розслідування та інші документи, визнавши їх достатніми для встановлення вини за критерієм «поза розумним сумнівом».

Що вирішив суд

З урахуванням характеру правопорушення, особи порушника, який вперше притягується до відповідальності, має посередню характеристику за місцем служби, сімейного та майнового стану, а також відсутності обтяжуючих чи пом’якшувальних обставин, суд призначив мінімальний штраф, передбачений частиною 2 статті 172-18 КУпАП. Штраф необхідно сплатити протягом 15 днів із дня вручення постанови, інакше стягнення буде примусовим у подвійному розмірі.

Крім того, із військовослужбовця стягнуто судовий збір у розмірі 605,60 грн. Постанову можна оскаржити до Львівського апеляційного суду через Мостиський районний суд протягом 10 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів прикордонники

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]