Прикордонник пропустив ухилянта за кордон – що вирішив суд

На Львівщині військовослужбовець залишив пост, через що чоловік незаконно перетнув кордон.

Мостиський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця Державної прикордонної служби України у порушенні правил несення прикордонної служби в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 172-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нього накладено штраф у розмірі 17 000 грн. Про це йдеться у постанові суду у справі № 448/2117/25.

Обставини справи

Суд встановив, що 20 серпня 2025 року з 08:00 до 20:00 військовослужбовець, який виконував обов’язки оператора спеціальних технічних засобів на ділянці відділу прикордонної служби в Шегинівській ОТГ Яворівського району, неналежно організував і ніс службу. Він залишив місце несення служби через потребу відвідати туалет, що призвело до незаконного перетину державного кордону з України до Польщі одним громадянином у межах прикордонних знаків 504-505. Ці дії порушили статтю 4 Дисциплінарного статуту ЗСУ та наказ від 31 травня 2024 року №1350-АГ щодо організації служби й використання біспектральних камер.

Військовослужбовець визнав провину, пояснивши, що діяв самостійно та відлучився ненадовго. Він просив суд врахувати, що має трьох дітей на утриманні та незадовільний стан здоров’я. Суд дослідив докази, зокрема протокол про правопорушення, пояснення, службову характеристику, висновок службового розслідування та інші документи, визнавши їх достатніми для встановлення вини за критерієм «поза розумним сумнівом».

Що вирішив суд

З урахуванням характеру правопорушення, особи порушника, який вперше притягується до відповідальності, має посередню характеристику за місцем служби, сімейного та майнового стану, а також відсутності обтяжуючих чи пом’якшувальних обставин, суд призначив мінімальний штраф, передбачений частиною 2 статті 172-18 КУпАП. Штраф необхідно сплатити протягом 15 днів із дня вручення постанови, інакше стягнення буде примусовим у подвійному розмірі.

Крім того, із військовослужбовця стягнуто судовий збір у розмірі 605,60 грн. Постанову можна оскаржити до Львівського апеляційного суду через Мостиський районний суд протягом 10 днів.

