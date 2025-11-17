Человек умер во время ожидания скорой помощи: Верховный Суд признал нарушение диспетчера, но не связал это со смертью

Верховный Суд пояснил, что, несмотря на установленное нарушение со стороны диспетчера, доказать причинную связь между несвоевременной передачей вызова и смертью пациента не удалось, поэтому истцу присудили лишь 5 тысяч гривен морального вреда.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда высказал позицию относительно возмещения морального вреда, причинённого диспетчером оперативно-диспетчерской службы при принятии вызова о предоставлении экстренной медицинской помощи.

Диспетчер оперативно-диспетчерской службы принимает решение относительно обслуживания вызова либо обязан самостоятельно обеспечить переадресацию вызова другой службе через систему «Централь 103» в случае, если это необходимо для своевременного предоставления экстренной медицинской помощи.

Предоставление заявителю номера телефона для самостоятельного повторного вызова скорой помощи выходит за пределы полномочий диспетчера и противоречит установленному порядку действий. Такое нарушение может рассматриваться как противоправное бездействие и быть основанием для возмещения причинённого морального вреда.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу в споре относительно противоправности действий диспетчера службы экстренной медицинской помощи.

Суть дела

Истец обратилась в суд, указывая, что после осуществления вызова по номеру «103» для предоставления помощи её отцу диспетчер киевской оперативно-диспетчерской службы вместо переадресации вызова другой службе предоставила иной номер телефона и фактически не приняла вызов к обслуживанию. Бригада скорой медицинской помощи из Броваров прибыла через 69 минут после первого звонка. За несколько минут до этого её отец умер.

Истец считала, что противоправное поведение диспетчера вызвало несвоевременное предоставление помощи, что привело к смерти её отца. В иске она просила: признать действия диспетчера неправомерными; взыскать имущественный вред, включая расходы на похороны — всего более 22 тыс. грн; возместить моральный вред, причинённый пережитым стрессом, беспомощностью и осознанием возможного влияния задержки на состояние отца.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие доказанной причинно-следственной связи между действиями диспетчера и смертью отца истицы. Также суд не нашёл оснований для морального вреда.

Апелляционный суд пришёл к иному выводу: признал решение диспетчера противоправным и взыскал 5 тыс. грн морального вреда. Суд отметил, что диспетчер была обязана принять вызов и переадресовать его через систему «Централь 103». Вместо этого она неправомерно предоставила другой номер телефона.

Вместе с тем апелляционный суд подтвердил, что причинной связи между этим поведением и смертью отца не доказано, поэтому требование о возмещении расходов на похороны было отклонено.

Отдельным решением апелляционный суд частично уменьшил заявленные расходы на правовую помощь, считая их завышенными.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд поддержал выводы апелляционного суда. Суд отметил, что диспетчер не выполнила обязанность относительно принятия вызова и его переадресации, что противоречит Закону Украины «Об экстренной медицинской помощи» и соответствующим правительственным порядкам.

Вместе с тем Верховный Суд согласился, что истец не доказала причинно-следственной связи между действиями диспетчера и смертью её отца, поэтому оснований для возмещения имущественного вреда нет.

В отношении морального вреда суд подтвердил, что он был причинён, но размер в 5 тысяч гривен является соразмерным, соответствует принципам разумности и справедливости, а переоценка доказательств не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Относительно расходов на правовую помощь Верховный Суд отметил, что суд апелляционной инстанции действовал в пределах своих полномочий, применив критерии соразмерности и необходимости с учётом частичного удовлетворения иска. Обязательства между адвокатом и клиентом не являются обязательными для суда, который оценивает лишь обоснованность и необходимость расходов, подлежащих компенсации.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение апелляционного суда — без изменений, подчеркнув, что они вынесены с соблюдением норм материального и процессуального права и не содержат ошибок, на которые ссылалась жалоба.

Подробно ознакомиться с решением ВС по делу № 761/415/24 можно по ссылке.

