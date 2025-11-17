  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Людина померла під час очікування швидкої допомоги: Верховний Суд визнав порушення диспетчера, але не пов’язав це зі смертю

13:30, 17 листопада 2025
Верховний Суд пояснив, що попри встановлене порушення з боку диспетчера, довести причинний зв’язок між несвоєчасною передачею виклику та смертю пацієнта не вдалося, тому позивачці присудили лише 5 тисяч гривень моральної шкоди.
Людина померла під час очікування швидкої допомоги: Верховний Суд визнав порушення диспетчера, але не пов’язав це зі смертю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду висловив позицію щодо відшкодування завданої моральної шкоди, завданої диспетчером оперативно-диспетчерської служби при прийнятті виклику про надання екстреної медичної допомоги.

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби приймає рішення щодо обслуговування виклику або зобов’язаний самостійно забезпечити переадресацію виклику іншій службі через систему «Централь 103» у разі, якщо це необхідно для своєчасного надання екстреної медичної допомоги.

Надання заявнику номера телефону для самостійного повторного виклику швидкої допомоги виходить за межі повноважень диспетчера та суперечить установленому порядку дій. Таке порушення може розцінюватися як протиправна бездіяльність і бути підставою для відшкодування завданої моральної шкоди.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу у спорі щодо протиправності дій диспетчера служби екстреної медичної допомоги.

Суть справи

Позивачка звернулася до суду, вказуючи, що після здійснення виклику за номером «103» для надання допомоги її батькові диспетчер київської оперативно-диспетчерської служби замість переадресації виклику іншій службі надала інший номер телефону та фактично не прийняла виклик до обслуговування. Бригада швидкої медичної допомоги з Броварів прибула через 69 хвилин після першого дзвінка. За декілька хвилин до цього її батько помер.

Позивачка вважала, що протиправна поведінка диспетчера спричинила несвоєчасне надання допомоги, що призвело до смерті її батька.  У позові вона просила: визнати дії диспетчера неправомірними; стягнути майнову шкоду, включно з витратами на поховання — загалом понад 22 тис. грн;відшкодувати моральну шкоду, завдану пережитим стресом, безпорадністю та усвідомленням можливого впливу затримки на стан батька.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, вказавши на відсутність доведеного причинного зв’язку між діями диспетчера та смертю батька позивачки. Також суд не знайшов підстав для моральної шкоди.

Апеляційний суд дійшов іншого висновку: визнав рішення диспетчера протиправним та стягнув 5 тис. грн моральної шкоди. Суд наголосив, що диспетчер була зобов’язана прийняти виклик та переадресувати його через систему «Централь 103». Натомість вона неправомірно надала інший номер телефону.

Водночас апеляційний суд підтвердив, що причинного зв’язку між цією поведінкою та смертю батька не доведено, тому вимога про відшкодування витрат на поховання була відхилена.

Окремим рішенням апеляційний суд частково зменшив заявлені витрати на правничу допомогу, вважаючи їх завищеними.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд підтримав висновки апеляційного суду. Суд зазначив, що диспетчер не виконала обов’язку щодо прийняття виклику та його переадресації, що суперечить Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та відповідним урядовим порядкам.

Водночас Верховний Суд погодився, що позивачка не довела причинного зв’язку між діями диспетчера та смертю її батька, тому підстав для відшкодування майнової шкоди немає. Стосовно моральної шкоди суд підтвердив, що її було завдано, але розмір у 5 тисяч гривень є співмірним, відповідає принципам розумності та справедливості, а переоцінка доказів не входить до повноважень суду касаційної інстанції.

Щодо витрат на правничу допомогу Верховний Суд зазначив, що суд апеляційної інстанції діяв у межах своїх повноважень, застосувавши критерії співмірності та необхідності з огляду на часткове задоволення позову. Зобов’язання між адвокатом і клієнтом не є обов’язковими для суду, який оцінює лише обґрунтованість та необхідність витрат, що підлягають компенсації.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення апеляційного суду — без змін, підкресливши, що вони ухвалені з дотриманням норм матеріального і процесуального права та не містять помилок, на які посилалася скарга.

Детально ознайомитись з рішенням ВС у справі № 761/415/24 можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]