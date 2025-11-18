Предлагал 5 000 грн, чтобы не доставили в ТЦК — на Полтавщине судили военнообязанного

Лохвицкий районный суд Полтавской области рассмотрел дело против военнообязанного мужчины, пытавшегося подкупить полицейских во избежание доставки в ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лохвицком районном суде Полтавской области состоялось рассмотрение дела в отношении военнообязанного гражданина, который предложил неправомерную выгоду сотрудникам полиции. Цель — избежать доставления в территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

Инцидент произошёл 15 августа 2025 года около 21:30. Во время патрулирования на улице Европейской в Заводском работники полиции остановили мужчину для проверки документов. Во время проверки выяснилось, что он находится в розыске. Сам фигурант дела работал дворником в детском саду №2 «Соняшник» и машинистом насосной станции в цехе водоотведения в коммунальном предприятии «Комунсервис».

Чтобы избежать доставки в ТЦК, мужчина предложил патрульным денежное вознаграждение в размере 5000 гривен.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что действительно был остановлен полицией, показал документы, после чего ему сообщили о необходимости его доставления в территориальный центр комплектации.

Со слов мужчины, он указал полицейским, что имеет бронь, однако те заметили, что срок её действия уже истёк. Он объяснил, что, испугавшись возможного применения силы из‑за увиденного в соцсетях и учитывая собственное состояние здоровья, решил дать взятку. Также он отметил, что вопрос отсрочки его мобилизации сейчас находится на рассмотрении в Полтаве.

Лохвицкий райсуд Полтавщины признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Ему назначили штраф в размере 17 000 гривен (дело № 538/1685/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.