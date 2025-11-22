Может ли взыскатель обжаловать штрафы исполнителя в неимущественных производствах – позиция Верховного Суда

КАС ВС рассмотрел в кассационном порядке спор о правомерности наложения государственным исполнителем штрафа в исполнительном производстве неимущественного характера и проверил соблюдение апелляционным судом процессуальных гарантий взыскателя при рассмотрении дела.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказал правовую позицию относительно права взыскателя на обжалование постановлений исполнителя в производстве неимущественного характера.

Отмечается, что по процедуре исполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнитель, по результатам проверки состояния его исполнения в случае установления его неисполнения в предусмотренные законом сроки, налагает взыскание в виде штрафа, а в случае повторного неисполнения — штраф в двойном размере.

Таким образом, оценка судом постановлений исполнителя о наложении взыскания в виде штрафа в исполнительных производствах по исполнению исполнительных документов неимущественного характера непосредственно связана с оценкой состояния исполнения такого исполнительного документа, а потому безусловно затрагивает права и интересы взыскателя в таком исполнительном производстве как лица, в пользу которого это исполнение должно быть осуществлено.

КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу взыскателя на постановление апелляционного административного суда, которым был отменен штраф, наложенный государственным исполнителем на акционерное общество «ДТЭК Днепровские электросети». Предметом кассационного пересмотра стал вопрос надлежащего исполнения решения суда неимущественного характера и соблюдения апелляционным судом процессуальных гарантий, в частности относительно обязательного привлечения взыскателя к рассмотрению дела.

Суть спора

Акционерное общество «ДТЭК Днепровские электросети» обратилось в административный суд с требованием признать противоправным и отменить постановление заместителя начальника Первого Правобережного отдела государственной исполнительной службы от 16 августа 2024 года. Постановлением на общество наложен штраф в размере 5100 грн за якобы неисполнение решения Бабушкинского районного суда города Днепра по делу об обязанности предоставить документы для временного присоединения электроустановок взыскателя к электрическим сетям.

Истец отмечал, что требования решения выполнены в полном объёме: взыскателю предоставлены проект договора, технические условия и ориентировочный расчёт стоимости присоединения. Поэтому наложение штрафа считалось необоснованным.

Государственный исполнитель ссылался на сообщение взыскателя о неисполнении решения, а также результаты проверки, согласно которым должник якобы не обеспечил исполнение судебного акта.

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд пришёл к выводу, что документы, предоставленные должником, не подтверждают надлежащего исполнения решения, поскольку точка присоединения, предложенная АО «ДТЭК Днепровские электросети», не соответствовала объекту, определенному в исполнительном листе. Такое уведомление, по мнению суда, не является исполнением решения неимущественного характера.

Третий апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск. Суд установил, что:

в материалах дела отсутствует акт проверки, на который ссылался государственный исполнитель;

заявление взыскателя о неисполнении решения не содержит обоснования;

государственный исполнитель не доказал неисполнение решения должником;

расхождения в формулировке объекта («квартира» и «жилая квартира») относятся к компетенции суда, который вынес первоначальное решение, а не исполнителя.

На этом основании апелляционный суд признал наложенный штраф преждевременным и необоснованным.

Выводы и правовые позиции Верховного Суда

Кассационную жалобу подал взыскатель, который не был привлечён к участию в деле в судах предыдущих инстанций, несмотря на то, что решение непосредственно влияет на его права в исполнительном производстве. Он отметил, что:

апелляционный суд решил вопрос о правах взыскателя без его участия, что является существенным нарушением процессуального закона;

суд не исследовал письмо должника об отзыве предоставленного ранее проекта договора и технических условий, которое, по мнению взыскателя, подтверждает неисполнение судебного решения;

если бы его привлекли к делу, он мог бы предоставить эти доказательства суду.

Истец в отзыве просил оставить решение апелляционного суда в силе, подчёркивая, что доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств.

Государственный исполнитель отзыв не подал.

Верховный Суд, проверяя решение апелляционной инстанции в пределах доводов кассационной жалобы, установил следующее.

Штраф в исполнительном производстве по решению неимущественного характера связан с оценкой состояния исполнения решения, а следовательно, непосредственно затрагивает права взыскателя. Апелляционный суд, придя к выводу о полном исполнении решения должником, фактически решил вопрос относительно прав взыскателя, хотя последний не был привлечён к участию в деле.

Непривлечение лица, права которого могут быть нарушены судебным решением, является безусловным основанием для его отмены в соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 353 Кодекса административного судопроизводства Украины. Кассационная инстанция не может устранить это нарушение самостоятельно, поскольку не устанавливает фактические обстоятельства и не изменяет состав участников дела.

Следовательно, апелляционное решение принято с существенным нарушением норм процессуального права.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу взыскателя, отменил постановление Третьего апелляционного административного суда от 24 декабря 2024 года и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Суд обязал апелляционный суд устранить допущенные процессуальные нарушения, в частности решить вопрос относительно привлечения взыскателя как третьего лица.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с позицией ВС в деле № 160/23481/24 можно по ссылке.

