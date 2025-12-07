Наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества и каждый — в пределах своей доли: ВС

Кредитор может взыскать долг с каждого наследника отдельно, но только в пределах стоимости имущества, которое он фактически унаследовал.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд принял постановление по делу №444/1177/20, которой отменил решение Львовского апелляционного суда и изменил решение Жолковского районного суда. Дело касалось взыскания долга по договору займа с наследников умершего должника.

Обстоятельства дела:

Истец требовал взыскать 300 000 долларов долга по договору займа 2018 года, заключенному с умершим. Истец предъявил требование к четырем наследникам, которые, по его мнению, фактически приняли наследство и должны отвечать по долгам наследодателя.

Решение первой инстанции:

Суд удовлетворил иск, признав наследников такими, что приняли наследство, и постановил взыскать долг в пределах стоимости наследственного имущества.

Позиция апелляции:

Апелляционный суд отменил это решение, заявив об отсутствии доказательств принятия наследства, отсутствии наследственного имущества и неправильно установленных обстоятельствах относительно имущества, принадлежавшего умершему.

Выводы Верховного Суда:

Наследники, которые приняли наследство, обязаны погасить долги наследодателя, но только в пределах стоимости полученного ими имущества.

Каждый наследник отвечает лично, пропорционально своей доле в наследстве (ст. 1282 ГК Украины).

Доказывание стоимости и объема наследственного имущества лежит не на кредиторе, а на наследниках, которые возражают против требований.

Наличие свидетельства о праве на наследство не является обязательным для возникновения у наследника обязанности отвечать по долгам наследодателя.

Апелляционный суд неправильно оценил доказательства и не установил фактическое место проживания наследодателя, что имеет значение для определения факта принятия наследства.

Постановление ВС:

Кассационный суд отменил решение апелляции, а решение первой инстанции — изменил. Долг распределен между наследниками поровну:

с каждого — по 75 000 долларов, в пределах стоимости унаследованной доли имущества,

а также — по 2 627,50 грн судебного сбора.

Отдельно с жены умершего взыскано 21 020 грн судебных расходов за кассационный пересмотр.

Ключевой правовой вывод Верховного Суда:

Наследники несут персональную ответственность по долгам наследодателя только в пределах унаследованного ими имущества, а не солидарно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.