Наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества и каждый — в пределах своей доли: ВС
Верховный Суд принял постановление по делу №444/1177/20, которой отменил решение Львовского апелляционного суда и изменил решение Жолковского районного суда. Дело касалось взыскания долга по договору займа с наследников умершего должника.
Обстоятельства дела:
Истец требовал взыскать 300 000 долларов долга по договору займа 2018 года, заключенному с умершим. Истец предъявил требование к четырем наследникам, которые, по его мнению, фактически приняли наследство и должны отвечать по долгам наследодателя.
Решение первой инстанции:
Суд удовлетворил иск, признав наследников такими, что приняли наследство, и постановил взыскать долг в пределах стоимости наследственного имущества.
Позиция апелляции:
Апелляционный суд отменил это решение, заявив об отсутствии доказательств принятия наследства, отсутствии наследственного имущества и неправильно установленных обстоятельствах относительно имущества, принадлежавшего умершему.
Выводы Верховного Суда:
Наследники, которые приняли наследство, обязаны погасить долги наследодателя, но только в пределах стоимости полученного ими имущества.
Каждый наследник отвечает лично, пропорционально своей доле в наследстве (ст. 1282 ГК Украины).
Доказывание стоимости и объема наследственного имущества лежит не на кредиторе, а на наследниках, которые возражают против требований.
Наличие свидетельства о праве на наследство не является обязательным для возникновения у наследника обязанности отвечать по долгам наследодателя.
Апелляционный суд неправильно оценил доказательства и не установил фактическое место проживания наследодателя, что имеет значение для определения факта принятия наследства.
Постановление ВС:
Кассационный суд отменил решение апелляции, а решение первой инстанции — изменил. Долг распределен между наследниками поровну:
- с каждого — по 75 000 долларов, в пределах стоимости унаследованной доли имущества,
- а также — по 2 627,50 грн судебного сбора.
Отдельно с жены умершего взыскано 21 020 грн судебных расходов за кассационный пересмотр.
Ключевой правовой вывод Верховного Суда:
Наследники несут персональную ответственность по долгам наследодателя только в пределах унаследованного ими имущества, а не солидарно.
