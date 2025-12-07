  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества и каждый — в пределах своей доли: ВС

16:35, 7 декабря 2025
Кредитор может взыскать долг с каждого наследника отдельно, но только в пределах стоимости имущества, которое он фактически унаследовал.
Наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества и каждый — в пределах своей доли: ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд принял постановление по делу №444/1177/20, которой отменил решение Львовского апелляционного суда и изменил решение Жолковского районного суда. Дело касалось взыскания долга по договору займа с наследников умершего должника.

Обстоятельства дела:

Истец требовал взыскать 300 000 долларов долга по договору займа 2018 года, заключенному с умершим. Истец предъявил требование к четырем наследникам, которые, по его мнению, фактически приняли наследство и должны отвечать по долгам наследодателя.

Решение первой инстанции:

Суд удовлетворил иск, признав наследников такими, что приняли наследство, и постановил взыскать долг в пределах стоимости наследственного имущества.

Позиция апелляции:

Апелляционный суд отменил это решение, заявив об отсутствии доказательств принятия наследства, отсутствии наследственного имущества и неправильно установленных обстоятельствах относительно имущества, принадлежавшего умершему.

Выводы Верховного Суда:

Наследники, которые приняли наследство, обязаны погасить долги наследодателя, но только в пределах стоимости полученного ими имущества.

Каждый наследник отвечает лично, пропорционально своей доле в наследстве (ст. 1282 ГК Украины).

Доказывание стоимости и объема наследственного имущества лежит не на кредиторе, а на наследниках, которые возражают против требований.

Наличие свидетельства о праве на наследство не является обязательным для возникновения у наследника обязанности отвечать по долгам наследодателя.

Апелляционный суд неправильно оценил доказательства и не установил фактическое место проживания наследодателя, что имеет значение для определения факта принятия наследства.

Постановление ВС:

Кассационный суд отменил решение апелляции, а решение первой инстанции — изменил. Долг распределен между наследниками поровну:

  • с каждого — по 75 000 долларов, в пределах стоимости унаследованной доли имущества,
  • а также — по 2 627,50 грн судебного сбора.

Отдельно с жены умершего взыскано 21 020 грн судебных расходов за кассационный пересмотр.

Ключевой правовой вывод Верховного Суда:

Наследники несут персональную ответственность по долгам наследодателя только в пределах унаследованного ими имущества, а не солидарно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]