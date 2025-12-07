Спадкоємці відповідають за борги спадкодавця лише в межах вартості успадкованого майна і кожен — у межах своєї частки: ВС

Кредитор може стягнути борг із кожного спадкоємця окремо, але тільки в межах вартості майна, яке той фактично успадкував.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд ухвалив постанову у справі №444/1177/20, якою скасував рішення Львівського апеляційного суду та змінив рішення Жовківського районного суду. Справа стосувалася стягнення боргу за договором позики зі спадкоємців померлого боржника.

Обставини справи:

Позивач вимагав стягнути 300 000 доларів боргу за договором позики 2018 року, укладеним із померлим. Позивач заявив вимогу до чотирьох спадкоємців, які, на його думку, фактично прийняли спадщину та повинні відповідати за борги спадкодавця.

Рішення першої інстанції:

Суд задовольнив позов, визнавши спадкоємців такими, що прийняли спадщину, та постановив стягнути борг у межах вартості спадкового майна.

Позиція апеляції:

Апеляційний суд скасував це рішення, заявивши про відсутність доказів прийняття спадщини, відсутність спадкового майна та неправильно встановлені обставини щодо майна, яке належало померлому.

Висновки Верховного Суду:

Спадкоємці, які прийняли спадщину, зобов’язані погасити борги спадкодавця, але лише в межах вартості отриманого майна.

Кожен спадкоємець відповідає особисто, пропорційно своїй частці у спадщині (ст. 1282 ЦК України).

Доказування вартості та обсягу спадкового майна лежить не на кредиторові, а на спадкоємцях, які заперечують вимоги.

Наявність свідоцтва про право на спадщину не є обов’язковою для виникнення у спадкоємця обов’язку відповідати за борги спадкодавця.

Апеляційний суд неправильно оцінив докази та не встановив фактичного місця проживання спадкодавця, що має значення для визначення факту прийняття спадщини.

Постанова ВС:

Касаційний суд скасував рішення апеляції, а рішення першої інстанції — змінив. Борг розподілено між спадкоємцями порівну:

з кожного — по 75 000 доларів, у межах вартості успадкованої частки майна,

а також — по 2 627,50 грн судового збору.

Окремо з дружини померлого стягнуто 21 020 грн судових витрат за касаційний перегляд.

Ключовий правовий висновок Верховного Суду:

Спадкоємці несуть персональну відповідальність за борги спадкодавця лише в межах успадкованого ними майна, а не солідарно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.