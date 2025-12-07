Подпись на документе — только экспертиза определяет, кому она принадлежит: ВС поставил точку в споре
Верховный Суд оставил в силе постановление Днепровского апелляционного суда, которое отказало в расторжении договора аренды земельного участка между наследником и арендатором. Кассационная жалоба представителя была отклонена.
Ключевой правовой вывод ВС — надлежащим доказательством того, что подпись на документе принадлежит определенному лицу, является только вывод почерковедческой экспертизы.
Обстоятельства дела №933/602/23
Наследник, получивший в 2023 году право собственности на земельный участок площадью 4,9883 га, утверждал, что арендатор в 2020–2021 годах систематически не уплачивал арендную плату, что является основанием для досрочного расторжения договора.
Первый суд согласился с этими доводами, указав на отсутствие надлежащих подтверждений своевременной и полной оплаты.
Аргументы апелляционного суда
Апелляционный суд установил иное:
- арендатор предоставил накладные о передаче пшеницы по 1200 кг за каждый год — как арендную плату в натуральной форме;
- подпись в накладных истец не опроверг, хотя имел возможность инициировать посмертную почерковедческую экспертизу;
- при жизни арендодатель не обращался в суд с жалобами на неуплату арендной платы;
- сам договор предусматривал возможность натуральной формы аренды (пшеница), а сроки ее внесения были соблюдены.
Также суд обратил внимание, что после получения наследства в 2023 году новый владелец сразу заявил о многолетней неуплате, но доказательств этому — кроме собственных утверждений — не предоставил.
Позиция Верховного Суда
ВС согласился с апелляцией и подчеркнул такие ключевые тезисы:
Систематическая неуплата — это неоднократное (два и более раза) нарушение условий договора. Истец этого не доказал.
Накладные не могут быть признаны недействительными лишь из-за отсутствия некоторых реквизитов, если факт получения продукции подтвержден подписью.
Единственный надлежащий способ подтвердить принадлежность/непринадлежность подписи — почерковедческая экспертиза.
Истец экспертизу не инициировал, поэтому ссылаться на «неаутентичность» подписей — безосновательно.
Кассационная инстанция не переоценивает доказательства, а проверяет правильность применения норм права. В данном случае нарушений суд не выявил.
ВС также сослался на собственную практику в подобных спорах (дела №601/2139/21, №567/792/22, №601/1965/21, №567/874/22), где аналогично указано, что экспертиза — единственный способ установить подлинность подписи.
Что установлено судами
- арендатор действительно передавал арендодателю плату в натуральной форме (пшеницу);
- часть арендной платы наследнику он также перечислил после подтверждения его прав;
- доказательств отсутствия оплаты в 2020–2021 годах истец не предоставил;
- подписи в представленных документах он не оспорил экспертно.
Результат
Верховный Суд постановил кассационную жалобу оставить без удовлетворения, постановление апелляционного суда — без изменений.
Постановление вступило в законную силу и является окончательным.
