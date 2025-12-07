Подпись на документе — только экспертиза определяет, кому она принадлежит: ВС поставил точку в споре

Надлежащим доказательством, которое могло бы подтвердить принадлежность подписи лица на письменных документах, является именно вывод почерковедческой экспертизы.

Верховный Суд оставил в силе постановление Днепровского апелляционного суда, которое отказало в расторжении договора аренды земельного участка между наследником и арендатором. Кассационная жалоба представителя была отклонена.

Ключевой правовой вывод ВС — надлежащим доказательством того, что подпись на документе принадлежит определенному лицу, является только вывод почерковедческой экспертизы.

Обстоятельства дела №933/602/23

Наследник, получивший в 2023 году право собственности на земельный участок площадью 4,9883 га, утверждал, что арендатор в 2020–2021 годах систематически не уплачивал арендную плату, что является основанием для досрочного расторжения договора.

Первый суд согласился с этими доводами, указав на отсутствие надлежащих подтверждений своевременной и полной оплаты.

Аргументы апелляционного суда

Апелляционный суд установил иное:

арендатор предоставил накладные о передаче пшеницы по 1200 кг за каждый год — как арендную плату в натуральной форме;

подпись в накладных истец не опроверг, хотя имел возможность инициировать посмертную почерковедческую экспертизу;

при жизни арендодатель не обращался в суд с жалобами на неуплату арендной платы;

сам договор предусматривал возможность натуральной формы аренды (пшеница), а сроки ее внесения были соблюдены.

Также суд обратил внимание, что после получения наследства в 2023 году новый владелец сразу заявил о многолетней неуплате, но доказательств этому — кроме собственных утверждений — не предоставил.

Позиция Верховного Суда

ВС согласился с апелляцией и подчеркнул такие ключевые тезисы:

Систематическая неуплата — это неоднократное (два и более раза) нарушение условий договора. Истец этого не доказал.

Накладные не могут быть признаны недействительными лишь из-за отсутствия некоторых реквизитов, если факт получения продукции подтвержден подписью.

Единственный надлежащий способ подтвердить принадлежность/непринадлежность подписи — почерковедческая экспертиза.

Истец экспертизу не инициировал, поэтому ссылаться на «неаутентичность» подписей — безосновательно.

Кассационная инстанция не переоценивает доказательства, а проверяет правильность применения норм права. В данном случае нарушений суд не выявил.

ВС также сослался на собственную практику в подобных спорах (дела №601/2139/21, №567/792/22, №601/1965/21, №567/874/22), где аналогично указано, что экспертиза — единственный способ установить подлинность подписи.

Что установлено судами

арендатор действительно передавал арендодателю плату в натуральной форме (пшеницу);

часть арендной платы наследнику он также перечислил после подтверждения его прав;

доказательств отсутствия оплаты в 2020–2021 годах истец не предоставил;

подписи в представленных документах он не оспорил экспертно.

Результат

Верховный Суд постановил кассационную жалобу оставить без удовлетворения, постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу и является окончательным.

