Підпис на документі — лише експертиза визначає, кому він належить: ВС поставив крапку в спорі

Верховний Суд залишив у силі постанову Дніпровського апеляційного суду, яка відмовила у розірванні договору оренди земельної ділянки між спадкоємцем та орендарем. Касаційна скарга представника була відхилена.

Ключовий правовий висновок ВС — належним доказом того, що підпис на документі належить певній особі, є лише висновок почеркознавчої експертизи.

Обставини справи №933/602/23

Спадкоємець, отримавши у 2023 році право власності на земельну ділянку площею 4,9883 га, стверджував, що орендар у 2020–2021 роках систематично не сплачував орендну плату, що є підставою для дострокового розірвання договору.

Перший суд погодився з цими доводами, вказавши на відсутність належних підтверджень своєчасної та повної оплати.

Аргументи апеляційного суду

Апеляційний суд встановив інше:

орендар надав накладні про передачу пшениці по 1200 кг за кожен рік — як орендну плату у натуральній формі;

підпис у накладних позивач не спростував, хоча мав можливість ініціювати посмертну почеркознавчу експертизу;

за життя орендодавець не звертався до суду зі скаргами на несплату орендної плати;

сам договір передбачав можливість натуральної форми оренди (пшениця), а строки її внесення були дотримані.

Також суд звернув увагу, що після отримання спадщини у 2023 році новий власник одразу заявив про багаторічну несплату, але доказів цього — окрім власних тверджень — не надав.

Позиція Верховного Суду

ВС погодився з апеляцією та підкреслив такі ключові тези:

Систематична несплата — це неодноразове (два і більше разів) порушення умов договору. Позивач цього не довів.

Накладні не можуть бути визнані недійсними лише через відсутність деяких реквізитів, якщо факт отримання продукції підтверджений підписом.

Єдиний належний спосіб підтвердити належність/неналежність підпису — почеркознавча експертиза.

Позивач експертизу не ініціював, тому посилатися на «неавтентичність» підписів — безпідставно.

Касаційна інстанція не переоцінює докази, а перевіряє правильність застосування норм права. У цьому випадку порушень суд не виявив.

ВС також послався на власну практику у подібних спорах (справи №601/2139/21, №567/792/22, №601/1965/21, №567/874/22), де аналогічно вказано, що експертиза — єдиний спосіб встановити справжність підпису.

Що встановлено

орендар справді передавав орендодавцеві плату у натуральній формі (пшеницю);

частину орендної плати спадкоємцю він також перерахував після підтвердження його прав;

доказів відсутності оплати у 2020–2021 роках позивач не надав;

підписи в наданих документах він не оскаржив експертно.

Результат

Верховний Суд постановив касаційну скаргу залишити без задоволення, постанову апеляційного суду — без змін.

Постанова набрала законної сили та є остаточною.

