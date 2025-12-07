Может ли жена обжаловать арест имущества мужа в уголовном производстве – позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил право обжаловать арест имущества, даже если вы не являетесь участником дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жена обвиняемого, которая не является участником производства и считает, что нарушено ее право собственности, имеет право на обжалование приговора в отношении своего мужа в части решения об аресте имущества, наложенного в рамках уголовного производства. Действующим гражданско-процессуальным законом не предусмотрена возможность такой защиты в порядке гражданского судопроизводства. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд Верховного Суда по делу № 344/2364/19.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 17 апреля 2024 года, которым была возвращена апелляционная жалоба бывшей жены осужденного, и назначил новое рассмотрение в апелляционной инстанции.

Обстоятельства дела

Приговором ВАКС от 13 марта 2024 года бывший судья (прокурор/адвокат) признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и 3-летним запретом занимать должности судьи, прокурора или адвоката.

В уголовном производстве арестовано имущество, которое, по утверждению бывшей жены осужденного, принадлежит исключительно ей на праве личной собственности, а не обвиняемому.

Она подала апелляционную жалобу на приговор исключительно в части оставления в силе ареста этого имущества, ссылаясь на нарушение ее права собственности.

Решение апелляционного суда

Апелляционная палата ВАКС вернула жалобу заявительницы на основании п. 2 ч. 3 ст. 399 УПК Украины, указав, что она не имеет права обжаловать приговор, а спор о принадлежности имущества должен решаться в порядке гражданского судопроизводства (ч. 12 ст. 100 УПК Украины).

Позиция Верховного Суда

Приговор в части решения вопроса об аресте имущества непосредственно касается прав и интересов бывшей жены осужденного как третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте (ст. 3, ст. 64-2, ч. 7 ст. 173 УПК Украины).

Право на апелляционное обжалование такой части приговора гарантировано ст. 24, ст. 393 УПК Украины и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Гражданский порядок защиты права собственности на арестованное имущество в уголовном производстве не предусмотрен, поэтому эффективным является именно уголовно-процессуальный путь обжалования.

Возвращение апелляционной жалобы является существенным нарушением требований УПК, что помешало принятию законного решения.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.