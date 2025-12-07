Может ли жена обжаловать арест имущества мужа в уголовном производстве – позиция Верховного Суда
Жена обвиняемого, которая не является участником производства и считает, что нарушено ее право собственности, имеет право на обжалование приговора в отношении своего мужа в части решения об аресте имущества, наложенного в рамках уголовного производства. Действующим гражданско-процессуальным законом не предусмотрена возможность такой защиты в порядке гражданского судопроизводства. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд Верховного Суда по делу № 344/2364/19.
Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 17 апреля 2024 года, которым была возвращена апелляционная жалоба бывшей жены осужденного, и назначил новое рассмотрение в апелляционной инстанции.
Обстоятельства дела
Приговором ВАКС от 13 марта 2024 года бывший судья (прокурор/адвокат) признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и 3-летним запретом занимать должности судьи, прокурора или адвоката.
В уголовном производстве арестовано имущество, которое, по утверждению бывшей жены осужденного, принадлежит исключительно ей на праве личной собственности, а не обвиняемому.
Она подала апелляционную жалобу на приговор исключительно в части оставления в силе ареста этого имущества, ссылаясь на нарушение ее права собственности.
Решение апелляционного суда
Апелляционная палата ВАКС вернула жалобу заявительницы на основании п. 2 ч. 3 ст. 399 УПК Украины, указав, что она не имеет права обжаловать приговор, а спор о принадлежности имущества должен решаться в порядке гражданского судопроизводства (ч. 12 ст. 100 УПК Украины).
Позиция Верховного Суда
- Приговор в части решения вопроса об аресте имущества непосредственно касается прав и интересов бывшей жены осужденного как третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте (ст. 3, ст. 64-2, ч. 7 ст. 173 УПК Украины).
- Право на апелляционное обжалование такой части приговора гарантировано ст. 24, ст. 393 УПК Украины и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
- Гражданский порядок защиты права собственности на арестованное имущество в уголовном производстве не предусмотрен, поэтому эффективным является именно уголовно-процессуальный путь обжалования.
- Возвращение апелляционной жалобы является существенным нарушением требований УПК, что помешало принятию законного решения.
Постановление Апелляционной палаты ВАКС отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.
Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.
