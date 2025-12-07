  1. Судова практика
Чи може дружина оскаржувати арешт майна чоловіка у кримінальному провадженні – позиція Верховного Суду

12:59, 7 грудня 2025
Верховний Суд підтвердив право оскаржувати арешт майна навіть якщо ви не учасник справи.
Чи може дружина оскаржувати арешт майна чоловіка у кримінальному провадженні – позиція Верховного Суду
Дружина обвинуваченого, яка не є учасником провадження та вважає, що порушено її право власності, має право на оскарження вироку щодо свого чоловіка у частині вирішення арешту на майно, накладеного в рамках кримінального провадження. Чинним цивільно-процесуальним законом не передбачена можливість такого захисту в порядку цивільного судочинства. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у справі № 344/2364/19.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 квітня 2024 року, якою було повернуто апеляційну скаргу колишньої дружини засудженого, та призначив новий розгляд в апеляційній інстанції.

Обставини справи

Вироком ВАКС від 13 березня 2024 року колишнього суддю (прокурора/адвоката) визнано винним за ч. 3 ст. 368 КК України та призначено 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та 3-річною забороною обіймати посади судді, прокурора чи адвоката.

У кримінальному провадженні арештовано майно, яке, за твердженням колишньої дружини засудженого, належить виключно їй на праві особистої власності, а не обвинуваченому.

Вона подала апеляційну скаргу на вирок виключно в частині залишення в силі арешту цього майна, посилаючись на порушення її права власності.

Рішення апеляційного суду

Апеляційна палата ВАКС повернула скаргу заявниці на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України, вказавши, що вона не має права оскаржувати вирок, а спір про належність майна має вирішуватися в порядку цивільного судочинства (ч. 12 ст. 100 КПК України).

Позиція Верховного Суду

  • Вирок у частині вирішення питання про арешт майна безпосередньо стосується прав та інтересів колишньої дружини засудженого як третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт (ст. 3, ст. 64-2, ч. 7 ст. 173 КПК України).
  • Право на апеляційне оскарження такої частини вироку гарантовано ст. 24, ст. 393 КПК України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
  • Цивільний порядок захисту права власності на арештоване майно в кримінальному провадженні не передбачено, тому ефективним є саме кримінально-процесуальний шлях оскарження.
  • Повернення апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК, що перешкодило ухваленню законного рішення.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС скасована, справу направлено на новий апеляційний розгляд.

Постанова Верховного Суду остаточна та оскарженню не підлягає.

