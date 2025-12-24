Апелляционный суд отказал военнослужащему в назначении опекуном над сестрой

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда, которым военнослужащему и его матери отказано в смене опекуна над недееспособным лицом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда, которым военнослужащему и его матери отказано в удовлетворении заявления об освобождении заявительницы от полномочий опекуна и назначении заявителя опекуном над недееспособной сестрой.

В Ровенском апелляционном суде рассказали, что решением местного суда от 18 декабря 2017 года лицо с инвалидностью с детства I группы пожизненно признано недееспособным и опекуном назначена его мать.

Приобщены у материалам дела и документы:

заключение ЛКК о невозможности заявительницы по состоянию здоровья временно выполнять социальные услуги;

справка Управления социального обеспечения районной государственной администрации о назначении заявителю помощи по уходу за лицом, проживающим совместно с лицом с инвалидностью с детства I группы;

акт обследования материально-бытовых условий, подтверждающий факт ухода заявителя за недееспособной сестрой.

Согласно заключению опекунского совета при исполнительном комитете сельского совета, предоставленному по заявлению заявителя, назначение его опекуном сестры является нецелесообразным в связи с призывом и прохождением военной службы.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил, в частности, из того, что отсутствует представление органа опеки и попечительства, а срок действия решения о признании лица недееспособным на день рассмотрения заявления истек, сведения о продлении срока его действия отсутствуют.

Апелляционный суд согласился с такими выводами суда предыдущей инстанции, поэтому отклонил апелляционную жалобу заявителей с требованиями об отмене судебного решения и принятии нового, которым заявление об освобождении опекуна и назначении опекуна удовлетворить.

Согласно ч. 1 ст. 40 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо признается недееспособным с момента вступления в законную силу решения суда об этом.

В соответствии со ст. 41 этого Кодекса, над недееспособным лицом устанавливается опека.

Согласно ч. 1 ст. 300 Гражданского процессуального кодекса Украины, суд, принимая решение об ограничении гражданской дееспособности физического лица (в том числе об ограничении или лишении права несовершеннолетнего лица самостоятельно распоряжаться своими доходами) либо о признании физического лица недееспособным, устанавливает над ним соответственно попечительство или опеку и по представлению органа опеки и попечительства назначает ему попечителя или опекуна.

Согласно чч. 4 и 5 ст. 63 ГК Украины, опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, находящихся в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом личных отношений между ними и возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя. Физическому лицу может быть назначен один или несколько опекунов либо попечителей.

Как уже отмечалось выше, назначение опекуна недееспособного лица осуществляется по представлению органа опеки и попечительства, которое должно соответствовать требованиям закона относительно его обоснованности и содержания, быть подано в надлежащей процессуальной форме согласно требованиям ГПК Украины. При внесении представления орган опеки и попечительства должен максимально учитывать интересы лица, над которым устанавливается опека (постановление Верховного Суда от 7 апреля 2022 года по делу № 712/10043/20).

Как следует из материалов дела, представление органа опеки и попечительства о назначении заявителя-военнослужащего отсутствует.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 300 ГПК Украины в редакции, действовавшей уже на момент принятия местным судом в 2017 году решения о признании лица недееспособным, срок действия решения о признании физического лица недееспособным определяется судом, но не может превышать двух лет.

Ходатайство о продлении срока действия решения о признании физического лица недееспособным вправе подать опекун, представитель органа опеки и попечительства не позднее чем за пятнадцать дней до окончания срока, определенного частью первой этой статьи.

Суд обязан рассмотреть ходатайство о продлении срока действия решения о признании физического лица недееспособным до истечения срока его действия в порядке, установленном статьей 299 этого Кодекса (чч. 7–9 ст. 300 ГПК Украины).

Как в материалах дела, так и в ЕГРСР отсутствуют сведения о том, что уполномоченное лицо обращалось с ходатайством о продлении срока действия решения местного суда, провозглашенного в декабре 2017 года, о признании физического лица недееспособным.

Как указано в постановлении Верховного Суда от 21 августа 2024 года по делу № 163/1256/22 (производство № 61-4567св24), срок действия судебного решения о признании лица недееспособным имеет определяющее значение при рассмотрении дела об опекуне, поскольку такое решение подтверждает наличие юридического факта, имеющего значение для охраны прав, свобод и интересов лица, признанного недееспособным.

Таким образом, из-за отсутствия представления органа опеки и попечительства, отрицательного заключения опекунского совета и в связи с истечением срока действия решения о признании лица с инвалидностью с детства I группы недееспособным, суд первой инстанции не имел оснований для удовлетворения поданного заявления.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность решения местного суда и не дают оснований для вывода о неправильном применении судом норм материального права и нарушении норм процессуального права.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 18 декабря 2025 года по делу № 572/5781/24 (производство № 22-ц/4815/1384/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.