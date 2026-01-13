Женщина хотела получить статус потерпевшей по делу об избиении ее мужа — что решил суд

Представитель жены потерпевшего просил отменить приговор и назначить новое рассмотрение, поскольку суд, по его словам, безосновательно отказал в признании потерпевшей жены потерпевшего, который умер до начала судебного разбирательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о причинении тяжких телесных повреждений. Апелляционные жалобы защитника обвиняемого и представителя жены потерпевшего были отклонены. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, в ночь на 21 мая 2023 года на полевой дороге между селами Нестеровцы и Степок Дунаевецкой территориальной громады между двумя знакомыми возник спор. Один из мужчин несколько раз ударил другого предметом, внешне похожим на металлическую цепь (по словам обвиняемого, это был поводок для собаки).

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к слепоте одного глаза и утрате общей трудоспособности на 45 %.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области признал 26-летнего нападавшего виновным в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание — 5 лет лишения свободы.

В апелляционной жалобе защитник просила освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытанием. По ее мнению, изложенные в приговоре выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам производства и не подтверждаются доказательствами. Она утверждала, что местный суд не дал правовой оценки действиям ее подзащитного, который не имел умысла на причинение тяжких телесных повреждений.

Представитель жены потерпевшего просил отменить приговор и назначить новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Он считал, что суд безосновательно отказал в признании потерпевшей жены потерпевшего, который умер до начала судебного разбирательства, что привело к нарушению ее прав и законных интересов.

По убеждению апелляционного суда, в производстве имеется достаточно надлежащих, объективных и допустимых доказательств, которые позволили установить истину и вынести законное и обоснованное решение.

Суд, в частности, отметил, что мотивы действий обвиняемого не являются обязательным элементом состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины.

«Поэтому ссылки стороны защиты на то, что обвиняемый действовал с мотивом вмешаться в конфликт между потерпевшим и [женой], никоим образом не влияют на квалификацию его действий. Для установления вины в причинении тяжких телесных повреждений значение имеет именно фактическое поведение обвиняемого — характер, интенсивность и направленность насильственных действий, а не мотивы, из которых он действовал», — говорится в определении апелляционного суда.

Коллегия судей согласилась с назначенным обвиняемому наказанием, отметив, что местный суд обоснованно принял во внимание личность виновного, который впервые привлекается к уголовной ответственности, не трудоустроен, проживает в гражданском браке, имеет на содержании двух малолетних детей, возмещал расходы на лечение потерпевшему, характеризуется положительно, вместе с тем фактически не признал вину даже под давлением собранных в производстве доказательств, скрывался от досудебного расследования, находился в международном розыске, не предпринимал достаточных мер для достижения примирения с потерпевшим и его семьей.

Апелляционный суд также отклонил требование жены потерпевшего и ее представителя о предоставлении ей статуса потерпевшей, поскольку это противоречит установленным в производстве фактическим обстоятельствам и положениям статьи 55 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Согласно уголовному процессуальному закону, потерпевшим признается физическое лицо, которому уголовным правонарушением непосредственно причинен моральный, физический или имущественный вред. В случае его смерти потерпевшими могут быть признаны члены его семьи, но только при условии, что смерть наступила вследствие уголовного правонарушения, которое является предметом рассмотрения.

Однако потерпевший умер в результате дорожно-транспортного происшествия через два года после нападения. Доводы апелляционной жалобы представителя-адвоката не опровергают вывод суда об отсутствии причинно-следственной связи между уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 121 УК Украины, и наступлением смерти потерпевшего, констатировал апелляционный суд.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 674/1285/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.