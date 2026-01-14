Когда суд может прекратить право лица на долю в общем имуществе — постановление ОП КГС ВС

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда согласился с выводами судов, указав, что при условии доказанности совладельцем наличия оснований, предусмотренных частями 1, 2 ст. 365 ГК Украины, суд может прекратить право лица на долю в общем имуществе.

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ОСОБА_5 по делу по иску ОСОБА_4 к ОСОБА_5 о прекращении права на долю в общем имуществе, признании права собственности.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что она является собственником 3/4 долей квартиры, другая 1/4 доля принадлежит ответчику. Между сторонами по делу сложились неприязненные отношения, общение отсутствует, родственные связи не поддерживаются. По ее заявлению ответчик был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 125 УК Украины. Совместное пользование квартирой является невозможным. Согласно заключению эксперта, раздел квартиры в натуре между совладельцами является технически невозможным. Прекращение права собственности ответчика на 1/4 долю спорной квартиры не причинит существенного вреда его интересам, поскольку он является собственником жилого дома, где фактически проживает.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, удовлетворил иск. Судебные решения мотивированы тем, что совместное пользование совладельцами спорным имуществом является невозможным, между сторонами существуют неприязненные отношения, родственных отношений они не поддерживают, при этом вещь является неделимой. Ответчик спорной квартирой не пользуется, обеспечен другим жильем, длительное время не интересовался спорным имуществом, не содержит его, бремя содержания спорного имущества несет истец, поэтому прекращение права на долю ответчика в общем имуществе не причинит существенного вреда его интересам.

Верховный Суд в составе ОП КЦС согласился с выводами судов, указав, что при условии доказанности совладельцем наличия оснований, предусмотренных частями 1, 2 ст. 365 ГК Украины, суд может прекратить право лица на долю в общем имуществе. Для обеспечения правовой определенности и избежания споров при государственной регистрации целесообразно одновременно удовлетворять требование о прекращении права собственности на долю и признании права собственности на нее за совладельцем, который внес на депозитный счет ее стоимость.

Статья 365 ГК Украины регулирует правоотношения по прекращению права на долю в общем имуществе по требованию других совладельцев. В то же время реализация совладельцем своего субъективного права, предусмотренного указанной статьей (подача соответствующего иска с доказыванием обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 365 ГК Украины, внесение стоимости доли ответчика на депозитный счет суда), направлена не только на прекращение правоотношения общей собственности (п. 7 ч. 2 ст. 16 ГК Украины), а именно на приобретение соответствующего права за счет прекращения права собственности другого совладельца, что предусмотрено п. 1 ч. 2 ст. 16 ГК Украины (признание права).

Приобретение права собственности истцом на прекращенную долю ответчика в общем имуществе в порядке ст. 365 ГПК Украины соответствует определенному ч. 5 ст. 11 ГК Украины основанию возникновения гражданских прав и обязанностей.

Кроме того, признание права применяется не только в случае наличия нарушения такого права, а также в случае его непризнания или оспаривания, что согласуется с ч. 1 ст. 15 и ст. 392 ГК Украины.

Требование о признании за истцом права собственности на ранее принадлежавшую ответчику незначительную долю в праве общей собственности на неделимое имущество является тем требованием, которое обеспечивает достижение цели поданного иска, а удовлетворение такого требования приводит к окончательному разрешению спора между сторонами.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда в составе ОП КЦС от 9 сентября 2024 года по делу № 671/1543/21 (производство № 61-18278сво23) можно ознакомиться по ссылке.

