  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина поджег стены и двери квартиры, где проживают родители бывшей девушки — как его наказал суд

20:28, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда обвиняемому в умышленном повреждении имущества путем поджога.
Мужчина поджег стены и двери квартиры, где проживают родители бывшей девушки — как его наказал суд
Фото: mukachevo.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность приговора суда первой инстанции и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника по делу о поджоге жилья жителей поселка Чемеровцы. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно приговору, вечером 22 мая 2025 года в поселке Чемеровцы Хмельницкой области 47-летний местный житель облил легковоспламеняющейся смесью порог, стены и входные двери квартиры, где проживают родители его бывшей девушки, после чего поджег их.

Пожар увидела хозяйка жилья, которая как раз возвращалась домой. Ей удалось потушить огонь самостоятельно. В квартире в это время находился несовершеннолетний ребенок. Он не пострадал.

Огнем были повреждены порог, фасад наружной стены и входные двери. Сумма причиненного ущерба составила 29 332 грн.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области признал обвиняемого виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), и назначил наказание — 4 года 6 месяцев лишения свободы. В пользу потерпевших суд взыскал 29 332 грн материального ущерба и 15 тыс. грн морального вреда.

В апелляционных жалобах сторона защиты обжаловала приговор в части назначенного наказания, просила его смягчить, утверждая, что наказание, назначенное судом первой инстанции, является чрезмерно суровым и не соответствует обстоятельствам дела и степени тяжести уголовного правонарушения.

По мнению апелляционного суда, местный суд обоснованно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года. Суд учел, что обвиняемый не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно, неоднократно судим за умышленные корыстные преступления, судимость не снята и не погашена, совершил умышленное уголовное правонарушение, которое в соответствии с уголовным законом относится к категории тяжких преступлений, причиненный потерпевшим ущерб не возместил.

При этом суд принял во внимание частичное признание вины обвиняемым как обстоятельство, смягчающее наказание. Обстоятельствами, отягчающими наказание, признаны рецидив преступлений и совершение уголовного правонарушения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Оснований для смягчения наказания обвиняемому апелляционный суд не установил.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 687/627/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]