Мужчина поджег стены и двери квартиры, где проживают родители бывшей девушки — как его наказал суд

Апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда обвиняемому в умышленном повреждении имущества путем поджога.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность приговора суда первой инстанции и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника по делу о поджоге жилья жителей поселка Чемеровцы. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору, вечером 22 мая 2025 года в поселке Чемеровцы Хмельницкой области 47-летний местный житель облил легковоспламеняющейся смесью порог, стены и входные двери квартиры, где проживают родители его бывшей девушки, после чего поджег их.

Пожар увидела хозяйка жилья, которая как раз возвращалась домой. Ей удалось потушить огонь самостоятельно. В квартире в это время находился несовершеннолетний ребенок. Он не пострадал.

Огнем были повреждены порог, фасад наружной стены и входные двери. Сумма причиненного ущерба составила 29 332 грн.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области признал обвиняемого виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), и назначил наказание — 4 года 6 месяцев лишения свободы. В пользу потерпевших суд взыскал 29 332 грн материального ущерба и 15 тыс. грн морального вреда.

В апелляционных жалобах сторона защиты обжаловала приговор в части назначенного наказания, просила его смягчить, утверждая, что наказание, назначенное судом первой инстанции, является чрезмерно суровым и не соответствует обстоятельствам дела и степени тяжести уголовного правонарушения.

По мнению апелляционного суда, местный суд обоснованно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года. Суд учел, что обвиняемый не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно, неоднократно судим за умышленные корыстные преступления, судимость не снята и не погашена, совершил умышленное уголовное правонарушение, которое в соответствии с уголовным законом относится к категории тяжких преступлений, причиненный потерпевшим ущерб не возместил.

При этом суд принял во внимание частичное признание вины обвиняемым как обстоятельство, смягчающее наказание. Обстоятельствами, отягчающими наказание, признаны рецидив преступлений и совершение уголовного правонарушения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Оснований для смягчения наказания обвиняемому апелляционный суд не установил.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 687/627/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

