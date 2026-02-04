Пробационный надзор с обязанностями: апелляционный суд изменил приговор по делу о надругательстве над могилой военного

Черновицкий апелляционный суд пересмотрел приговор по делу о надругательстве над местом захоронения военного.

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу в уголовном производстве в отношении жителя Вижницкого района, осужденного за поругание над могилой погибшего военнослужащего и похищение предметов с места захоронения.

Обстоятельства дела

В декабре 2023 года 38-летний житель с. Замостье Вижницкого района, находясь около 23 часов на территории кладбища, сорвал с могилы погибшего военнослужащего надгробную табличку и фотографию, похитил Государственный Флаг Украины, и с этими предметами оставил место совершения уголовного правонарушения.

Вижницкий районный суд Черновицкой области признал его виновным по ч. 1 ст. 297 УК Украины и назначил наказание в виде одного года пробационного надзора.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство, ссылаясь на якобы недостаточность доказательств его вины.

Что решил апелляционный суд

Апелляционный суд установил, что вина обвиняемого подтверждается совокупностью доказательств. Во время осмотра хозяйства, проведенного с согласия матери обвиняемого, были обнаружены похищенные предметы, находившиеся в чистом состоянии, что опровергало версию об их якобы случайном нахождении на помойке.

Обвиняемый также не смог объяснить, почему не вернул вещи семье погибшего, а отнес их домой.

Учитывая это и другие доказательства, апелляционную жалобу обвиняемого коллегия судей оставила без удовлетворения.

Прокурор также оспорил приговор, отметив, что назначенное наказание не отвечает требованиям ч. 2 ст. 59-1 УК Украины, поскольку суд первой инстанции не определил обязательные для этого вида наказания обязанности.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда согласилась с доводами прокурора, отменила приговор суда первой инстанции в части назначения наказания и вынесла новый приговор, которым назначила наказание в виде одного года пробационного надзора с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 59-1 УК Украины, а именно: периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

С учетом того, что осужденный ограничен вменяемым в связи с психическими расстройствами и не требует применения принудительных мер медицинского характера, суд пришел к выводу, что такое наказание необходимо и достаточно.

