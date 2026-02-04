Пробаційний нагляд з обов’язками: апеляційний суд змінив вирок у справі про наругу над могилою військового

Чернівецький апеляційний суд переглянув вирок у справі про наругу над місцем поховання військового.

Чернівецький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у кримінальному провадженні щодо мешканця Вижницького району, засудженого за наругу над могилою загиблого військовослужбовця та викрадення предметів із місця поховання.

Обставини справи

У грудні 2023 року 38-річний мешканець с. Замостя Вижницького району, перебуваючи близько 23-ї години на території кладовища, зірвав з могили загиблого військовослужбовця надгробну табличку та фотографію, викрав Державний Прапор України, і з цими предметами залишив місце вчинення кримінального правопорушення.

Вижницький районний суд Чернівецької області визнав його винуватим за ч. 1 ст. 297 КК України та призначив покарання у виді одного року пробаційного нагляду.

Обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати вирок суду першої інстанції та закрити кримінальне провадження, посилаючись на нібито недостатність доказів його вини.

Що вирішив апеляційний суд

Апеляційний суд встановив, що вина обвинуваченого підтверджується сукупністю доказів. Під час огляду господарства, проведеного за згодою матері обвинуваченого, були виявлені викрадені предмети, які перебували у чистому стані, що спростовувало версію про їх нібито випадкове знаходження на смітнику.

Обвинувачений також не зміг пояснити, чому не повернув речі родині загиблого, а відніс їх додому.

З огляду на це та інші докази, апеляційну скаргу обвинуваченого колегія суддів залишила без задоволення.

Прокурор також оскаржив вирок, зазначивши, що призначене покарання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 59-1 КК України, оскільки суд першої інстанції не визначив обов’язкові для цього виду покарання обов’язки.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду погодилася з доводами прокурора, скасувала вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання та ухвалила новий вирок, яким призначила покарання у виді одного року пробаційного нагляду з покладенням обов’язків, передбачених ч. 2 ст. 59-1 КК України, а саме: періодично з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження.

З урахуванням того, що засуджений є обмежено осудним у зв’язку з психічними розладами та не потребує застосування примусових заходів медичного характеру, суд дійшов висновку, що таке покарання є необхідним і достатнім.

