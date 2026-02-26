На Волыни потерпевший отказался от обвинения в отношении мужчины, который шесть раз стрелял в него из револьвера

Иваничевский районный суд Волынской области рассмотрел уголовное производство по обвинению в нанесении телесных повреждений и подлоге документов и закрыл дело в части телесных повреждений из-за отказа потерпевшего от обвинения.

Иваничевский районный суд Волынской области в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное производство в отношении лица, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, связанных с подделкой и использованием поддельных документов, а также в умышленном причинении телесного повреждения средней тяжести.

Обстоятельства дела

Суть дела № 156/428/25 заключается в том, что согласно обвинительному акту обвиняемый, находясь на дворе домовладения по месту жительства потерпевшего, на почве неприязненных отношений, с целью причинения телесных повреждений, подошёл к последнему и произвёл не менее шести выстрелов из револьвера под патрон Флобера марки «ЛАТЕК» калибра 4 мм.

В результате указанных действий потерпевшему были причинены пневматические огнестрельные повреждения лица с наличием шести ран, в дне раневых каналов которых обнаружены инородные тела металлической плотности размером до 0,5 см, а также переломы костей лицевого черепа, в частности верхней и нижней челюсти, костей носа.

Указанные телесные повреждения отнесены к категории средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья сроком более 21 дня в соответствии с пунктом 2.2.2 Правил определения степени тяжести телесных повреждений, утверждённых приказом Министерства здравоохранения Украины № 6 от 17 января 1995 года.

Действия обвиняемого в этой части квалифицированы по части первой статьи 122 УК Украины как умышленное телесное повреждение средней тяжести, не опасное для жизни и не повлекшее последствий, предусмотренных статьёй 121 УК Украины, но вызвавшее длительное расстройство здоровья. Гражданский иск в рамках уголовного производства заявлен не был.

Рассмотрение дела в суде

В ходе судебного рассмотрения защитник обвиняемого заявила ходатайство о закрытии уголовного производства в части обвинения по части первой статьи 122 УК Украины на основании пункта 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с отказом потерпевшего от частного обвинения. Обвиняемый поддержал указанное ходатайство и просил закрыть производство в этой части. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражал.

Суд установил, что потерпевший во время судебного заседания 28 июля 2025 года сообщил о примирении с обвиняемым, отсутствии каких-либо претензий материального или морального характера и нежелании поддерживать обвинение.

Кроме того, 15 января 2026 года потерпевший подал в суд письменное заявление о рассмотрении производства без его участия, повторно подтвердив отсутствие претензий к обвиняемому. Суд учёл, что потерпевший проходит службу в Вооружённых Силах Украины в связи с защитой государства и не имеет возможности участвовать в судебных заседаниях лично либо в режиме видеоконференции.

Оценив приведённые обстоятельства, суд исходил из положений части четвёртой статьи 26, пункта 7 части первой и части седьмой статьи 284, пункта 1 части первой статьи 477 УПК Украины, согласно которым отказ потерпевшего от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения является безусловным основанием для его закрытия при условии, что уголовное правонарушение не связано с домашним насилием.

Суд также учёл правовые позиции Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 03 июня 2020 года по делу № 712/1710/19 и от 17 апреля 2025 года по делу № 643/1656/17, согласно которым добровольный и безусловный отказ потерпевшего от обвинения является достаточным основанием для закрытия уголовного производства.

Суд пришёл к выводу, что уголовное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 122 УК Украины, в совершении которого обвиняется лицо, не связано с домашним насилием, обстоятельства, отягчающие ответственность, отсутствуют, а отказ потерпевшего от обвинения является чётким, однозначным и добровольным. Уголовно-процессуальный закон не устанавливает обязательного требования о подаче такого отказа исключительно в письменной форме, достаточным является его однозначное волеизъявление, имевшее место во время судебного заседания и подтверждённое письменным заявлением.

Определением суда ходатайство защитника удовлетворено. Уголовное производство в части обвинения по части первой статьи 122 УК Украины закрыто на основании пункта 7 части первой статьи 284 УПК Украины.

Судебное заседание продолжено в части рассмотрения обвинения по части третьей и части четвёртой статьи 358 УК Украины.

Апелляционная жалоба на определение может быть подана в Волынский апелляционный суд.

