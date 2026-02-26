На Волині потерпілий відмовився від обвинувачення щодо чоловіка, який шість разів стріляв у нього з револьвера

Іваничівський районний суд Волинської області розглянув кримінальне провадження щодо обвинувачення у спричиненні тілесних ушкоджень та підробленні документів і закрив справу в частині тілесних ушкоджень через відмову потерпілого від обвинувачення.

Іваничівський районний суд Волинської області у відкритому судовому засіданні розглянув кримінальне провадження щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробленням та використанням підроблених документів, а також в умисному заподіянні тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Обставини справи

Суть справи № 156/428/25 полягає в тому, що згідно з обвинувальним актом обвинувачений, перебуваючи на подвір’ї домогосподарства за місцем проживання потерпілого, на ґрунті неприязних відносин, з метою спричинення тілесних ушкоджень, підійшов до останнього та здійснив щонайменше шість пострілів із револьвера під патрон Флобера марки «ЛАТЕК» калібру 4 мм.

Унаслідок вказаних дій потерпілому були заподіяні пневмострільні ушкодження обличчя з наявністю шести ран, у дні ранових каналів яких виявлено сторонні тіла металевої щільності розміром до 0,5 см, а також переломи кісток лицевого черепа, зокрема верхньої та нижньої щелепи, кісток носа.

Вказані тілесні ушкодження віднесені до категорії середньої тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я строком понад 21 день відповідно до пункту 2.2.2 Правил визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 6 від 17 січня 1995 року.

Дії обвинуваченого в цій частині кваліфіковано за частиною першою статті 122 КК України як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не спричинило наслідків, передбачених статтею 121 КК України, але спричинило тривалий розлад здоров’я. Цивільний позов у межах кримінального провадження заявлений не був.

Розгляд справи у суді

Під час судового розгляду захисник обвинуваченого заявила клопотання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення за частиною першою статті 122 КК України на підставі пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з відмовою потерпілого від приватного обвинувачення. Обвинувачений підтримав зазначене клопотання та просив закрити провадження в цій частині. Прокурор проти задоволення клопотання не заперечив.

Суд установив, що потерпілий під час судового засідання 28 липня 2025 року повідомив про примирення з обвинуваченим, відсутність будь-яких претензій матеріального чи морального характеру та небажання підтримувати обвинувачення.

Крім того, 15 січня 2026 року потерпілий подав до суду письмову заяву про розгляд провадження без його участі, повторно підтвердивши відсутність претензій до обвинуваченого. Суд врахував, що потерпілий проходить службу у Збройних Силах України у зв’язку із захистом держави та не має можливості брати участь у судових засіданнях особисто чи в режимі відеоконференції.

Оцінивши наведені обставини, суд виходив із положень частини четвертої статті 26, пункту 7 частини першої та частини сьомої статті 284, пункту 1 частини першої статті 477 КПК України, згідно з якими відмова потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення є безумовною підставою для його закриття, за умови що кримінальне правопорушення не пов’язане з домашнім насильством.

Суд також врахував правові позиції Верховного Суду, викладені у постановах від 03 червня 2020 року у справі № 712/1710/19 та від 17 квітня 2025 року у справі № 643/1656/17, відповідно до яких добровільна та беззастережна відмова потерпілого від обвинувачення є достатньою підставою для закриття кримінального провадження.

Суд дійшов висновку, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 122 КК України, у вчиненні якого обвинувачується особа, не пов’язане з домашнім насильством, обставини, що обтяжують відповідальність, відсутні, а відмова потерпілого від обвинувачення є чіткою, однозначною та добровільною. Кримінально-процесуальний закон не встановлює обов’язкової вимоги щодо подання такої відмови виключно у письмовій формі, достатнім є її однозначне волевиявлення, що мало місце під час судового засідання та підтверджене письмовою заявою.

Ухвалою суду клопотання захисника задоволено. Кримінальне провадження в частині обвинувачення за частиною першою статті 122 КК України закрито на підставі пункту 7 частини першої статті 284 КПК України.

Судове засідання продовжено щодо розгляду обвинувачення за частиною третьою та частиною четвертою статті 358 КК України.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Волинського апеляційного суду.

