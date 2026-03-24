Арбитражная оговорка является автономным соглашением и не прекращается в связи с расторжением основного договора — КХС ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело о применении арбитражной оговорки в условиях прекращения основного договора.

Арбитражная оговорка, включённая в договор, является отдельным (автономным) соглашением процессуального характера, действительность и исполнимость которого не зависят от действительности или прекращения основного договора.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 911/2618/25.

Государственное предприятие обратилось с иском к ООО о взыскании основного долга по договору о предоставлении услуг, штрафа, инфляционных потерь, 3 % годовых и пени в связи с ненадлежащим исполнением денежных обязательств.

Определением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск оставлен без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины. Суды установили, что п. 8.1 договора содержит арбитражную оговорку о передаче всех споров на рассмотрение арбитража г. Стокгольма (Швеция) в соответствии с Регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма, а ответчик в установленный срок подал возражения против рассмотрения спора в хозяйственном суде.

Не согласившись с такими решениями, ГП подало кассационную жалобу, ссылаясь, в частности, на то, что договор прекратил действие вследствие одностороннего отказа истца, а потому арбитражное соглашение является недействительным; также заявитель утверждал об отсутствии оснований для рассмотрения спора международным коммерческим арбитражем.

Пересматривая дело, КХС ВС, среди прочего, отметил, что принцип автономности (separability) означает, что арбитражная оговорка является отдельным соглашением и не прекращается автоматически в связи с прекращением или оспариванием основного договора.

КХС ВС подчеркнул, что расторжение договора не влияет на действительность арбитражной оговорки.

В то же время КХС ВС указал, что апелляционный суд ошибочно дал оценку обстоятельствам расторжения договора при решении вопроса о применении п. 7 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины, поскольку это выходит за пределы проверки действительности и исполнимости арбитражного соглашения.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что ответчик является предприятием с иностранными инвестициями, а потому передача спора в международный коммерческий арбитраж соответствует требованиям Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже».

По результатам кассационного пересмотра КХС ВС пришёл к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы и постановил изменить постановление апелляционного суда в мотивировочной части, изложив её в редакции постановления Верховного Суда, а в остальной части судебные решения оставить без изменений.

