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ТЦК отказал в отсрочке мужчине, жена которого имеет инвалидность III группы: что решил суд

09:42, 2 августа 2026
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Николаевский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации мужу, жена которого имеет инвалидность III группы вследствие онкологического заболевания, отметив, что закон не требует для этого заключения о необходимости постоянного постороннего ухода.
ТЦК отказал в отсрочке мужчине, жена которого имеет инвалидность III группы: что решил суд
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Николаевский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 400/2517/26 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным отказа в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и об обязании повторно рассмотреть заявление о ее предоставлении. Спор возник из-за отказа комиссии ТЦК оформить отсрочку на основании пункта 12 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Суть дела

Истец обратился через центр предоставления административных услуг с заявлением об оформлении справки об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560. Основанием для получения отсрочки он указал наличие жены с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, что предусмотрено пунктом 12 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». К заявлению были приложены электронные копии документов, подтверждающих право на отсрочку, в частности свидетельство о браке, справка о диагнозе жены и справка к акту МСЭК об установлении III группы инвалидности бессрочно.

Комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки отказала в предоставлении отсрочки, оформив решение протоколом от 4 февраля 2026 года №105. Причиной отказа было указано отсутствие заключения о необходимости постоянного постороннего ухода по форме, утвержденной Министерством здравоохранения. Не согласившись с таким отказом, истец обратился в суд с требованием признать его противоправным и отменить соответствующее решение комиссии. Одновременно он просил обязать ответчика оформить и выдать справку об отсрочке. На время рассмотрения дела суд обеспечил иск, запретив ТЦК совершать действия по призыву истца на военную службу до вступления решения суда в законную силу.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что предметом спора является определение условий и оснований предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации лицу, имеющему жену с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания.

Проанализировав положения пункта 12 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», суд пришел к выводу, что данная норма не предусматривает обязанности заявителя подавать дополнительные документы о том, что он является предоставителем социальных услуг, а также решение органов социальной защиты населения о предоставлении именно им услуг по постоянному уходу за женой. Закон определяет самостоятельным основанием для предоставления отсрочки сам факт наличия жены с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания.

Суд установил, что вместе с заявлением истец подал пакет документов, подтверждавших наличие оснований для получения отсрочки. При таких обстоятельствах отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки в рассмотрении заявления и предоставлении отсрочки является противоправным. На дату обращения с соответствующим заявлением истец в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII не подлежал призыву на военную службу и имел право на получение отсрочки.

Кроме того, суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своего решения, действия или бездействия. Ответчик не доказал правомерности отказа в предоставлении отсрочки, что стало основанием для удовлетворения иска.

В результате суд полностью удовлетворил иск, признал противоправным отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки, оформленный протоколом от 4 февраля 2026 года №105, и обязал ответчика повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации с учетом выводов суда. Также суд взыскал в пользу истца судебные расходы в размере 1863,68 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

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