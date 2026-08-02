Пенсионеры рискуют потерять часть выплат: кого это касается

После ухода на пенсию украинцы могут официально трудоустроиться, однако в таком случае для них изменяются правила начисления отдельных выплат.

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После выхода на пенсию многие украинцы продолжают официально работать. В связи с этим возникает вопрос, влияет ли трудоустройство на размер пенсии, право на доплаты и возможность ее перерасчета. Рассказываем, что меняется для работающих пенсионеров и какие особенности следует учитывать.

Как трудоустройство влияет на пенсию

Украинское законодательство разрешает пенсионерам официально работать после выхода на заслуженный отдых. Сам по себе факт трудоустройства не является основанием для прекращения выплаты пенсии — работающие пенсионеры продолжают получать пенсионное обеспечение и участвуют в ежегодной индексации.

В то же время отдельные надбавки, повышения и доплаты законодательство предусматривает только для неработающих пенсионеров. Поэтому после официального трудоустройства право на такие выплаты может быть утрачено. Кроме того, некоторые виды перерасчета пенсии осуществляются только после увольнения либо по специальным правилам.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство

Несмотря на возможное прекращение отдельных доплат, официальная работа имеет ряд преимуществ. За трудоустроенного пенсионера работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ), благодаря чему человек продолжает накапливать страховой стаж.

После двух лет официальной работы Пенсионный фонд может провести перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа. В предусмотренных законом случаях при таком перерасчете также может учитываться заработная плата, полученная после назначения пенсии.

Стоит ли откладывать оформление пенсии

Если после достижения пенсионного возраста человек не оформляет пенсию сразу, а откладывает ее назначение, это может повлиять на будущий размер выплат.

За каждый полный месяц отсрочки назначения пенсии, но не более чем в течение пяти лет, ее размер увеличивается на 0,5%. Если же человек откладывает выход на пенсию более чем на пять лет, надбавка составит уже 0,75% за каждый полный месяц такой отсрочки.

При этом следует помнить, что на протяжении всего периода отсрочки пенсия не выплачивается. Поэтому перед принятием такого решения целесообразно оценить, компенсирует ли будущее повышение сумму средств, которые не будут получены за время отсрочки.

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