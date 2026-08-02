  1. В Украине

Пенсионеры рискуют потерять часть выплат: кого это касается

10:01, 2 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После ухода на пенсию украинцы могут официально трудоустроиться, однако в таком случае для них изменяются правила начисления отдельных выплат.
Пенсионеры рискуют потерять часть выплат: кого это касается
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После выхода на пенсию многие украинцы продолжают официально работать. В связи с этим возникает вопрос, влияет ли трудоустройство на размер пенсии, право на доплаты и возможность ее перерасчета. Рассказываем, что меняется для работающих пенсионеров и какие особенности следует учитывать.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как трудоустройство влияет на пенсию

Украинское законодательство разрешает пенсионерам официально работать после выхода на заслуженный отдых. Сам по себе факт трудоустройства не является основанием для прекращения выплаты пенсии — работающие пенсионеры продолжают получать пенсионное обеспечение и участвуют в ежегодной индексации.

В то же время отдельные надбавки, повышения и доплаты законодательство предусматривает только для неработающих пенсионеров. Поэтому после официального трудоустройства право на такие выплаты может быть утрачено. Кроме того, некоторые виды перерасчета пенсии осуществляются только после увольнения либо по специальным правилам.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство

Несмотря на возможное прекращение отдельных доплат, официальная работа имеет ряд преимуществ. За трудоустроенного пенсионера работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ), благодаря чему человек продолжает накапливать страховой стаж.

После двух лет официальной работы Пенсионный фонд может провести перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа. В предусмотренных законом случаях при таком перерасчете также может учитываться заработная плата, полученная после назначения пенсии.

Стоит ли откладывать оформление пенсии

Если после достижения пенсионного возраста человек не оформляет пенсию сразу, а откладывает ее назначение, это может повлиять на будущий размер выплат.

За каждый полный месяц отсрочки назначения пенсии, но не более чем в течение пяти лет, ее размер увеличивается на 0,5%. Если же человек откладывает выход на пенсию более чем на пять лет, надбавка составит уже 0,75% за каждый полный месяц такой отсрочки.

При этом следует помнить, что на протяжении всего периода отсрочки пенсия не выплачивается. Поэтому перед принятием такого решения целесообразно оценить, компенсирует ли будущее повышение сумму средств, которые не будут получены за время отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]