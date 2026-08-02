Какие сделки могут самостоятельно заключать дети до 14 лет: что разрешает закон

До достижения 14-летнего возраста дети могут самостоятельно заключать отдельные виды соглашений, определенные Гражданским кодексом Украины.

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До 14 лет дети могут участвовать в гражданских правоотношениях, однако их право самостоятельно заключать сделки ограничено. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины малолетние лица вправе без согласия родителей или опекунов заключать только мелкие бытовые сделки. Речь идет о сделках, соответствующих их возрасту, физическому, духовному или социальному развитию и касающихся предметов небольшой стоимости. Об этом напомнили в Министерстве юстиции.

Если малолетнее лицо заключило сделку, выходящую за пределы его гражданской дееспособности, она может быть впоследствии одобрена его родителями, усыновителями, тем из родителей, с кем проживает ребенок, либо опекуном. При этом закон считает сделку одобренной, если в течение одного месяца после того, как взрослые узнали о ее заключении, они не заявили возражений другой стороне. Если же такого одобрения не последовало, сделка признается ничтожной, то есть не порождает юридических последствий.

Вместе с тем закон предусматривает возможность признания такой сделки действительной в судебном порядке. Для этого заинтересованное лицо должно доказать, что ее заключение соответствовало интересам малолетнего лица и принесло ему реальную пользу.

Если другой стороной сделки было полностью дееспособное физическое лицо, оно обязано вернуть родителям, усыновителям или опекуну все, что получило от малолетнего лица. Кроме того, такое лицо обязано возместить причиненные убытки, если при заключении сделки оно знало или по обстоятельствам дела могло знать, что другой стороной является малолетнее лицо.

В свою очередь родители, усыновители или опекун обязаны вернуть дееспособной стороне все полученное по сделке в натуре. Если возврат имущества невозможен, необходимо возместить его стоимость по ценам, действующим на момент возмещения.

Если же сделка была заключена между двумя малолетними лицами, каждое из них обязано вернуть другому все полученное. В случае невозможности возврата имущества обязанность возместить его стоимость может быть возложена на родителей, усыновителей или опекуна, но только при условии, что будет доказана их вина в утрате имущества или заключении такой сделки.

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