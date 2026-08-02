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Які угоди можуть самостійно укладати діти до 14 років: що дозволяє закон

09:06, 2 серпня 2026
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До досягнення 14-річного віку діти можуть самостійно укладати лише окремі види угод, визначені Цивільним кодексом України.
Які угоди можуть самостійно укладати діти до 14 років: що дозволяє закон
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До 14 років діти можуть брати участь у цивільних правовідносинах, однак їхнє право самостійно укладати правочини є обмеженим. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, малолітні особи мають право без згоди батьків чи опікунів укладати лише дрібні побутові правочини. Йдеться про угоди, що відповідають їхньому віку, фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосуються предметів невисокої вартості. Про це нагадали у Міністерстві юстиції.

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Якщо малолітня особа уклала правочин, який виходить за межі її цивільної дієздатності, він може бути згодом схвалений її батьками, усиновлювачами, тим із батьків, з ким проживає дитина, або опікуном. При цьому закон вважає правочин погодженим, якщо протягом одного місяця після того, як дорослі дізналися про його укладення, вони не висунули заперечень іншій стороні. Якщо ж такого схвалення не відбулося, правочин визнається нікчемним, тобто таким, що не породжує юридичних наслідків.

Водночас закон передбачає можливість визнання такого правочину дійсним у судовому порядку. Для цього заінтересована особа повинна довести, що його укладення відповідало інтересам малолітньої особи та принесло їй реальну користь.

Якщо іншою стороною правочину була повністю дієздатна фізична особа, вона зобов’язана повернути батькам, усиновлювачам або опікуну все, що отримала від малолітньої особи. Крім того, така особа має відшкодувати завдані збитки, якщо під час укладення правочину знала або за обставинами справи могла знати, що інша сторона є малолітньою.

Своєю чергою батьки, усиновлювачі або опікун повинні повернути дієздатній стороні все отримане за правочином у натурі. Якщо повернути майно неможливо, необхідно відшкодувати його вартість за цінами, що діють на момент компенсації.

Якщо ж правочин було укладено між двома малолітніми особами, кожна з них повинна повернути іншій усе отримане. У разі неможливості повернення майна його вартість можуть бути зобов’язані відшкодувати батьки, усиновлювачі або опікун, але лише за умови, що буде доведено їхню вину у втраті майна або вчиненні такого правочину.

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