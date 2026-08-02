ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, дружина якого має інвалідність III групи: що вирішив суд

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації чоловіку, дружина якого має інвалідність III групи внаслідок онкологічного захворювання, зазначивши, що закон не вимагає для цього висновку про потребу в постійному сторонньому догляді.

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Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 400/2517/26 за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправною відмови у наданні відстрочки від призову під час мобілізації та зобов’язання повторно розглянути заяву про її надання. Спір виник через відмову комісії ТЦК оформити відстрочку на підставі пункту 12 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суть справи

Позивач звернувся через центр надання адміністративних послуг із заявою про оформлення довідки про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560. Підставою для отримання відстрочки він зазначив наявність дружини з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, що передбачено пунктом 12 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До заяви були долучені електронні копії документів, які підтверджували право на відстрочку, зокрема свідоцтво про шлюб, довідка щодо діагнозу дружини та довідка до акта МСЕК про встановлення III групи інвалідності безстроково.

Комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовила у наданні відстрочки, оформивши рішення протоколом від 4 лютого 2026 року №105. Причиною відмови було зазначено відсутність висновку про потребу в постійному сторонньому догляді за затвердженою Міністерством охорони здоров’я формою. Не погодившись із такою відмовою, позивач звернувся до суду з вимогою визнати її протиправною та скасувати відповідне рішення комісії. Одночасно він просив зобов’язати відповідача оформити та видати довідку про відстрочку. На час розгляду справи суд забезпечив позов, заборонивши ТЦК вчиняти дії щодо призову позивача на військову службу до набрання рішенням законної сили.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що предметом спору є визначення умов та підстав надання відстрочки від призову під час мобілізації особі, яка має дружину з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання.

Проаналізувавши положення пункту 12 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», суд дійшов висновку, що ця норма не передбачає обов’язку заявника подавати додаткові документи про те, що він є надавачем соціальних послуг, а також рішення органів соціального захисту населення щодо надання саме ним послуг із постійного догляду за дружиною. Закон визначає як самостійну підставу для відстрочки факт наявності дружини з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання.

Суд встановив, що разом із заявою позивач подав пакет документів, які підтверджували наявність підстав для отримання відстрочки. За таких обставин відмова територіального центру комплектування та соціальної підтримки у розгляді заяви та наданні відстрочки є протиправною. На дату звернення із заявою позивач відповідно до пункту 12 частини 1 статті 23 Закону №3543-XII не підлягав призову на військову службу та мав право на отримання відстрочки.

Крім того, суд наголосив, що відповідно до статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок довести правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності. Відповідач не довів правомірності відмови у наданні відстрочки, що стало підставою для задоволення позову.

У результаті суд повністю задовольнив позов, визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки, оформлену протоколом від 4 лютого 2026 року №105, та зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації з урахуванням висновків суду. Також суд стягнув на користь позивача судові витрати у розмірі 1863,68 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

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