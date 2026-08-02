Мужчина умер после удаления желчного пузыря: суд признал хирурга виновным, но освободил от наказания

Каменский районный суд Черкасской области признал виновным врача-хирурга в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть пациента после операции по удалению желчного пузыря, однако освободил его от наказания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Каменский районный суд Черкасской области рассмотрел уголовное производство в отношении заведующего хирургическим отделением КНП «Каменская многопрофильная больница» Каменского городского совета, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для больного.

Суд установил, что врач, который осуществлял лечение пациента по поводу острого заболевания желчного пузыря, допустил нарушения во время диагностики, оперативного вмешательства и послеоперационного ведения больного.

Обстоятельства дела

Как установил суд, пациент обратился в КНП «Каменская многопрофильная больница» с жалобами на боль в области печени и кишечника. После госпитализации в терапевтическое отделение и проведения первичных обследований было принято решение о необходимости оперативного вмешательства.

В дальнейшем пациента перевели в хирургическое отделение, где его лечащим врачом стал заведующий хирургическим отделением. 9 марта 2023 года было проведено оперативное вмешательство по удалению желчного пузыря — холецистэктомия.

Сторона обвинения указывала, что во время лечения врач ненадлежащим образом исполнил профессиональные обязанности, в частности не обеспечил полный комплекс необходимых диагностических мероприятий, не провел ряд лабораторных и инструментальных исследований, не получил надлежащего согласия пациента на оперативное вмешательство и обезболивание, не обеспечил надлежащее ведение медицинской документации.

Кроме того, согласно выводам экспертов, оперативное лечение было проведено без достаточного лабораторного и инструментального подтверждения симптомов заболевания, а после операции не было проведено необходимое бактериологическое исследование инфильтрата с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Также эксперты указывали на недостаточность антибактериальной терапии в послеоперационный период.

После выписки из стационара состояние пациента ухудшилось. В дальнейшем его госпитализировали в Черкасскую областную больницу, где выявили осложнения, в частности абсцессы брюшной полости, перитонит и другие патологические процессы. Пациенту проводились повторные оперативные вмешательства, однако спасти его не удалось — он умер.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали осложнения после оперативного вмешательства, в частности острое воспаление брюшной полости, которое привело к развитию недостаточности внутренних органов.

Эксперты установили прямую причинно-следственную связь между ненадлежащим оказанием медицинской помощи в Каменской больнице и смертью пациента. По мнению экспертов, надлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей могло предотвратить летальный исход.

Обвиняемый свою вину не признал. Он настаивал, что лечение проводилось в соответствии с медицинскими протоколами, оперативное вмешательство было необходимым, а состояние пациента после операции позволяло его выписать. Также врач утверждал, что экспертные выводы были проведены с нарушениями и не учитывали все обстоятельства течения заболевания.

Защита просила суд оправдать врача, ссылаясь на то, что сторона обвинения не доказала наличие в его действиях состава уголовного правонарушения.

Позиция и выводы суда

Исследовав предоставленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина врача в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником доказана вне разумного сомнения. Суд отметил, что доказательства, собранные стороной обвинения и исследованные во время судебного рассмотрения, являются взаимосвязанными, допустимыми и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве. При этом суд не установил обстоятельств, которые свидетельствовали бы о недопустимости этих доказательств в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

Оценивая доказательства, суд признал доказанным, что врач ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности вследствие небрежного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для больного. Действия обвиняемого суд квалифицировал по части первой статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для больного.

Суд не согласился с доводами врача об отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения. По мнению суда, совокупность исследованных доказательств полностью подтверждает его вину.

Отдельно суд по делу № 696/645/24 оценил ссылку стороны защиты на вывод Управления здравоохранения Черкасской областной государственной администрации, согласно которому оказание медицинской помощи пациенту якобы соответствовало локальному протоколу лечения острого калькулезного холецистита. Суд отметил, что проведенные в уголовном производстве судебно-медицинские экспертизы установили иное: медицинская помощь пациенту на начальном этапе лечения в терапевтическом отделении оказывалась правильно, однако в период с 9 по 21 марта 2023 года, когда лечение осуществлял именно заведующий хирургическим отделением, медицинская помощь предоставлялась ненадлежащим образом с несоблюдением требований нормативных документов в сфере здравоохранения.

Суд также отклонил утверждения обвиняемого о том, что им были приняты все необходимые меры для оказания неотложной медицинской помощи. Суд сослался на выводы комиссионных судебно-медицинских экспертиз, согласно которым выбранное время проведения оперативного вмешательства — через восемь суток после начала заболевания — не было оптимальным, а абсолютных показаний для немедленного проведения операции установлено не было.

При этом суд отметил, что ссылки врача на необходимость проведения операции не опровергают выводов о его виновности, поскольку такое обстоятельство не освобождает медицинского работника от обязанности соблюдать требования законодательства в сфере здравоохранения и нормативных документов, регулирующих порядок оказания медицинской помощи.

Суд подчеркнул, что в соответствии с Законом Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» обязанностью лечащего врача является своевременное и квалифицированное обследование и лечение пациента. Кроме того, согласно должностной инструкции заведующего хирургическим отделением, врач был обязан обеспечивать предоставление качественной медицинской помощи населению.

Суд не принял доводы стороны защиты о том, что причиной смерти пациента стали осложнения после дальнейшего оперативного вмешательства в другом медицинском учреждении. Суд отметил, что рассматривает уголовное производство только в пределах предъявленного обвинения. Также суд не нашел подтверждения версии о том, что причиной смерти была исключительно острая сердечная недостаточность, поскольку такие утверждения не подтвердились во время судебного рассмотрения.

Оценивая выводы комиссионных судебно-медицинских экспертиз, суд не установил оснований считать их недопустимыми доказательствами. Суд указал, что экспертные выводы являются полными, обоснованными и согласуются с другими доказательствами по делу.

В то же время суд критически оценил объяснения обвиняемого и позицию защиты, поскольку они не согласовывались с показаниями потерпевшей, свидетелей, экспертов и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Решая вопрос о последствиях признания лица виновным, суд учел положения статьи 65 УК Украины и оценил степень тяжести уголовного правонарушения, данные о личности обвиняемого, а также наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. Суд учел, что уголовное правонарушение является нетяжким, врач ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризовался по месту работы, был женат и имел инвалидность второй группы. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что, несмотря на признание врача виновным, он подлежит освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Суд отметил, что часть первая статьи 140 УК Украины предусматривает ответственность за нетяжкое преступление, а срок давности по такому уголовному правонарушению составляет три года.

Поскольку с момента совершения уголовного правонарушения прошло более трех лет, суд применил часть пятую статьи 74 УК Украины и пункт 2 части первой статьи 49 УК Украины и освободил врача от наказания без определения его вида и размера. При этом суд вынес обвинительный приговор и признал лицо виновным в совершении уголовного правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.