Внесены изменения в Порядок выполнения архивными учреждениями запросов юридических и физических лиц

Изменения касаются порядка выполнения запросов юридических и физических лиц из архивных документов и оформления архивных справок (копий, выписок).

Фото: archives.gov.ua

Государственная архивная служба Украины сообщила, что инициировала внесение изменений в пункт 1 раздела II Порядка выполнения архивными учреждениями запросов юридических и физических лиц на основании архивных документов и оформления архивных справок (копий, выписок), утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 02 марта /5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 04 марта 2015 под № 251/26696. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь, согласно приказу Министерства юстиции Украины от 20 июля 2023 № 2615/5 «О внесении изменения в пункт 1 раздела II Порядка выполнения архивными учреждениями запросов юридических и физических лиц на основании архивных документов и оформления архивных справок (копий, выписок) относительно трудового стажа, заработной платы», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 20 июля 2023 года № 1233/40289, для подготовки архивных справок о подтверждении трудового стажа и о заработной плате к запросу прилагается копия трудовой книжки (при наличии и с согласия физического лица)» , – сказано в сообщении.

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