В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет

Российские оккупанты запустили крылатые ракеты с восточного направления.

Фото: novyny.live

В ряде областей Украины 26 июля снова раздается сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов.

«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области рф.

«Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.

Следите за сообщениями.

В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», - добавили Воздушные Силы ВСУ.

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