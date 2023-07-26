В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет

В ряде областей Украины 26 июля снова раздается сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов.
«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области рф.
«Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.
Следите за сообщениями.
В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», - добавили Воздушные Силы ВСУ.
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