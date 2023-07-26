Правительство выделило 40 млрд гривен на производство украинских дронов

Более 40 компаний по производству БПЛА имеют контракты с государством.

В 2023 году Кабинет министров выделил 40 миллиардов гривен в рамках инвестиций в украинское производство беспилотников, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале.

«Война ежедневно ставит новые вызовы. Один из ключевых – военные технологии. Мы должны быть на шаг впереди врага и беречь каждого нашего воина. Беспилотники дают такие возможности», – пишет глава правительства.

По его словам, год назад через инициативу UNITED24 было собрано более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, которые имеют контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз.

Кроме того, производители дронов получили возможность зарабатывать до 25% от стоимости госзаказа.

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