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В Раде решили, что пора передать администрирование домена GOV.UA другим субъектам

Верховная Рада приняла изменения в администрировании доменных имен в домене GOV.UA.

ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

  1. В Украине

Пенсия в Украине: ПФ сообщил ситуацию с выплатами в июле

19:00, 26 июля 2023
В июле на пенсионные выплаты было направлено более 57 млрд. грн.
Пенсия в Украине: ПФ сообщил ситуацию с выплатами в июле
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что 25 июля завершил финансирование пенсий за июль. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в июле профинансировано:

- 57,6 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 10 млрд грн через АО «Укрпочта», 47,6 млрд грн через уполномоченные банки;

– 859,9 млн грн на жилищные субсидии и льготы;

– 2022,1 млн грн на страховые выплаты, в том числе 925 млн грн на оплату больничных.

Ранее мы писали, как уплатить добровольные взносы за несколько человек.

Кроме того, мы рассказывали, можно ли платить добровольные взносы за ребенка, которому назначена пенсия в случае потери кормильца.

А также, можно ли уплатить добровольные взносы за несколько месяцев, чтобы не терять стаж, если уволились с предыдущей работы, а на новую еще не устроились.

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