Пенсия в Украине: ПФ сообщил ситуацию с выплатами в июле

В июле на пенсионные выплаты было направлено более 57 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что 25 июля завершил финансирование пенсий за июль. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в июле профинансировано:

- 57,6 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 10 млрд грн через АО «Укрпочта», 47,6 млрд грн через уполномоченные банки;

– 859,9 млн грн на жилищные субсидии и льготы;

– 2022,1 млн грн на страховые выплаты, в том числе 925 млн грн на оплату больничных.

Ранее мы писали, как уплатить добровольные взносы за несколько человек.

Кроме того, мы рассказывали, можно ли платить добровольные взносы за ребенка, которому назначена пенсия в случае потери кормильца.

А также, можно ли уплатить добровольные взносы за несколько месяцев, чтобы не терять стаж, если уволились с предыдущей работы, а на новую еще не устроились.

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