Пенсія в Україні: ПФ повідомив ситуацію з виплатами у липні

У липні на пенсійні виплати було направлено понад 57 млрд грн.

Пенсійний фонд України повідомив, що 25 липня завершив фінансування пенсій за липень. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у липні профінансовано:

- 57,6 млрд грн на пенсійні виплати, в тому числі 10 млрд грн через АТ “Укрпошта”, 47,6 млрд грн через уповноважені банки;

- 859,9 млн грн на житлові субсидії та пільги;

- 2022,1 млн грн на страхові виплати, в тому числі 925 млн грн на оплату лікарняних.

Раніше ми писали, як сплатити добровільні внески за кількох осіб.

Крім того, ми розповідали, чи можна сплачувати добровільні внески за дитину, якій призначена пенсія у разі втрати годувальника.

А також, чи можна сплатити добровільні внески за кілька місяців, щоб не втрачати стаж, якщо звільнилися з попередньої роботи, а на нову ще не влаштувалися.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.