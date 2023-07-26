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  1. В Україні

Банки послаблюють стандарти кредитування

21:44, 26 липня 2023
НБУ оприлюднив огляд опитування про умови банківського кредитування НБУ за III квартал 2023 року.
Банки послаблюють стандарти кредитування
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Згідно з результатами проведеного опитування у банків виявлено позитивний настрій респондентів стосовно відновлення кредитної діяльності. Наступного кварталу банківські установи прогнозують пом'якшення критеріїв кредитування населення. Про це йдеться в Опитуванні про умови банківського кредитування НБУ за III квартал 2023 року.

Так, попит на іпотечні кредити зростає протягом третього кварталу поспіль, а попит на споживчі кредити збільшився вперше з четвертого кварталу 2021 року.

«Передусім попит домогосподарств на кредити стимулюють нижчі відсоткові ставки. Перспективи ринку нерухомості додатково підтримали попит на іпотеку, а вищі витрати на товари довготермінового користування та купівлю іноземної валюти - попит на споживчі кредити. Проте наявні заощадження домогосподарств і конкуренція банків стримали інтерес населення до споживчих позик», – йдеться в огляді.

У ІІІ кварталі 2023 року банки також очікують на подальше зростання попиту населення на кредити.

Опитування з умов банківського кредитування було проведено з 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів 26 фінансових установ. Ці банки становлять 96% загального обсягу активів в банківській системі. Важливо зауважити, що результати опитування відображають лише думку респондентів і не мають характеру оцінок або прогнозів Національного банку.

За даними недавнього огляду, банки продовжують послаблювати стандарти кредитування для домогосподарств протягом другого кварталу поспіль. У звіті зазначається, що основним чинником послаблення критеріїв для іпотечних кредитів є конкуренція між банками, тоді як для споживчих кредитів – позитивні прогнози щодо платоспроможності клієнтів. У третьому кварталі банки планують продовжити політику послаблення стандартів як для іпотечних, так і для споживчих кредитів.

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