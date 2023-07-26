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  1. В Украине

Банки ослабляют стандарты кредитования

21:44, 26 июля 2023
НБУ обнародовал обзор опроса об условиях банковского кредитования НБУ за III квартал 2023 года.
Банки ослабляют стандарты кредитования
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Согласно результатам проведенного опроса у банков выявлен положительный настрой респондентов относительно возобновления кредитной деятельности. В следующем квартале банковские учреждения прогнозируют смягчение критериев кредитования населения. Об этом говорится в Опросе об условиях банковского кредитования НБУ за III квартал 2023 года.

Таким образом, спрос на ипотечные кредиты растет в течение третьего квартала подряд, а спрос на потребительские кредиты увеличился впервые с четвертого квартала 2021 года.

«Прежде всего спрос домохозяйств на кредиты стимулируют более низкие процентные ставки. Перспективы рынка недвижимости дополнительно поддержали спрос на ипотеку, а высокие расходы на товары долгосрочного пользования и покупку иностранной валюты – спрос на потребительские кредиты. Однако имеющиеся сбережения домохозяйств и конкуренция банков сдержали интерес населения к потребительским займам», – говорится в обзоре.

В III квартале 2023 года банки также ожидают дальнейшего роста спроса населения на кредиты.

Опрос по условиям банковского кредитования был проведен с 13 июня по 7 июля 2023 года среди кредитных менеджеров 26 финансовых учреждений. Эти банки составляют 96% общего объема активов в банковской системе. Важно заметить, что результаты опроса отражают только мнение респондентов и не имеют характера оценок или прогнозов Национального банка.

По данным недавнего обзора, банки продолжают ослаблять стандарты кредитования для домохозяйств в течение второго квартала подряд. В отчете отмечается, что основным фактором ослабления критериев для ипотечных кредитов является конкуренция между банками, тогда как для потребительских кредитов - положительные прогнозы относительно платежеспособности клиентов. В третьем квартале банки планируют продолжить политику ослабления стандартов как для ипотечных, так и для потребительских кредитов.

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банк
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