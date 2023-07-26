Кабмин выделил 40 млрд грн на производство украинских беспилотников, — Шмыгаль

Правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируют в украинских производителей беспилотников.

Кабинет министров в текущем году выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций в беспилотники украинского производства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в прошлом году благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского UNITED24 удалось собрать более 4 миллиардов гривен, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

«Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов», - говорится в сообщении.

В настоящее время с государством контракты имеют более 40 компаний, а производство БПЛА «выросло в десятки раз».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.