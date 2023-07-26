Кабмін виділив 40 млрд грн на виробництво українських безпілотників, — Шмигаль

Уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестують в українських виробників безпілотників.

Кабінет міністрів цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій у безпілотники українського виробництва. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що торік завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників.

«Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників. Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів», - йдеться у повідомленні

Наразі з державою мають контракти понад 40 компаній, а виробництво БПЛА «зросло в десятки разів».

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