«Формальна процедура перед відставкою»: Олександр Ткаченко відзвітував про роботу Мінкульту

Олександр Ткаченко виступив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Джерело фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

На засіданні Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, 26 липня, Олександр Ткаченко звітував про роботу Міністерства культури та інформаційної політики України, – повідомляє пресслужба відомства.

За процедурою член Уряду перед відставкою має звітувати про свою роботу перед профільним Комітетом ВРУ.

«Це формальна процедура звітування перед відставкою. В звіті – тезово та про головне… Всім, хто працював над цим в Міністерстві – дякую», – написав Ткаченко у своєму Телеграм-каналі.

Звіт про роботу Міністерства за 2020-2023 роки оприлюднила пресслужба відомства.

Нагадаємо, Парламентський Комітет не підтримав відставку Олександра Ткаченка.

Як ми повідомляли раніше, до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення.

Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.

Також ми писали, що замість Ткаченка посаду Міністра культури може зайняти Олеся Островська-Люта.

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