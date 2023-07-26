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ВАКС визначив голові ДСА Олексію Сальнікову запобіжний захід у вигляді застави 800 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову запобіжний захід – заставу в розмірі 805 тисяч грн.

Суддя ВАКС спробувала з’ясувати в Олексія Сальнікова результати його поїздок на запрошення міжнародних проектів за кордон

За словами Олексія Сальнікова, під час відряджень обговорювалася допомога від США, але про що саме йшла мова, крім генераторів, він не уточнив.

Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

  1. У світі

Молдова скоротить кількість російських дипломатів після розслідування про шпигунство за владою

14:55, 26 липня 2023
Чисельність російських дипломатів скоротять після журналістського розслідування про шпигунство за владою країни за допомогою десятків антен на даху російського посольства в Кишиневі.
Молдова скоротить кількість російських дипломатів після розслідування про шпигунство за владою
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Уряд Молдови планує скоротити чисельність російських дипломатів у Кишиневі після журналістського розслідування про шпигунство за владою країни за допомогою десятків антен на даху російського посольства в Кишиневі. Про це пише Jurnal TV.

Міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив, що протягом багатьох років Молдова була об’єктом певної ворожої діяльності та політики з боку росії. А значна частина з них була зроблена через посольство.

«Я бачив цю інформацію з надмірною кількістю антен. Важливо, щоб дипломатичні служби зосереджувалися на розвитку добрих відносин, або коли дії спрямовані на дестабілізаційні дії та дії, не пов’язані з дипломатичною діяльністю, ми досягли спільної згоди щодо необхідності обмеження кількості акредитованих дипломатів з рф», - сказав міністр.

Він також зауважив, що представники російського посольства вже проінформовані.

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