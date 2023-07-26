Молдова скоротить кількість російських дипломатів після розслідування про шпигунство за владою

Чисельність російських дипломатів скоротять після журналістського розслідування про шпигунство за владою країни за допомогою десятків антен на даху російського посольства в Кишиневі.

Уряд Молдови планує скоротити чисельність російських дипломатів у Кишиневі після журналістського розслідування про шпигунство за владою країни за допомогою десятків антен на даху російського посольства в Кишиневі. Про це пише Jurnal TV.

Міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив, що протягом багатьох років Молдова була об’єктом певної ворожої діяльності та політики з боку росії. А значна частина з них була зроблена через посольство.

«Я бачив цю інформацію з надмірною кількістю антен. Важливо, щоб дипломатичні служби зосереджувалися на розвитку добрих відносин, або коли дії спрямовані на дестабілізаційні дії та дії, не пов’язані з дипломатичною діяльністю, ми досягли спільної згоди щодо необхідності обмеження кількості акредитованих дипломатів з рф», - сказав міністр.

Він також зауважив, що представники російського посольства вже проінформовані.

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