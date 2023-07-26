Молдова сократит количество российских дипломатов после расследования о шпионаже за властью

Численность российских дипломатов сократят после журналистского расследования о шпионаже за властями страны с помощью десятков антенн на крыше российского посольства в Кишиневе.

Правительство Молдовы планирует сократить численность российских дипломатов в Кишиневе после журналистского расследования о шпионаже за властями страны с помощью десятков антенн на крыше российского посольства в Кишиневе. Об этом пишет Jurnal TV.

Министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что в течение многих лет Молдова являлась объектом определенной враждебной деятельности и политики со стороны рф. А значительная часть из них была сделана через посольство.

«Я видел эту информацию с избыточным количеством антенн. Важно, чтобы дипломатические службы сосредотачивались на развитии хороших отношений или когда действия направлены на дестабилизационные действия и действия, не связанные с дипломатической деятельностью, мы достигли общего согласия относительно необходимости ограничения количества аккредитованных дипломатов из России», - сказал министр.

Он также отметил, что представители российского посольства уже проинформированы.

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