Благословлял оккупантов: СБУ сообщила о подозрении беглому митрополиту УПЦ МП с Сумской области

Митрополит УПЦ МП сейчас скрывается в рф и поддерживает кремлевский режим.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ МП Алексея Масленникова, который публично оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения рссии епископ бежал в страну-агрессора, где одним из первых поддержал захватнические действия кремля. В сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области рф и совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, воюющих против Украины.

Кроме того, в ходе литургии клирик митрополит восхвалял решение путина о проведении мобилизации в рф для пополнения оккупационных группировок.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Однако сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на территории россии, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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