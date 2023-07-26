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ВАКС визначив голові ДСА Олексію Сальнікову запобіжний захід у вигляді застави 800 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову запобіжний захід – заставу в розмірі 805 тисяч грн.

Суддя ВАКС спробувала з’ясувати в Олексія Сальнікова результати його поїздок на запрошення міжнародних проектів за кордон

За словами Олексія Сальнікова, під час відряджень обговорювалася допомога від США, але про що саме йшла мова, крім генераторів, він не уточнив.

Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

  1. В Україні

Благословляв окупантів: СБУ повідомила про підозру митрополиту-втікачу УПЦ МП із Сумщини

14:37, 26 липня 2023
Митрополит УПЦ МП наразі переховується в рф та підтримує кремлівський режим.
Благословляв окупантів: СБУ повідомила про підозру митрополиту-втікачу УПЦ МП із Сумщини
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП Олексія Масленнікова, який публічно виправдовував збройну агресію рф проти України, – повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії кремля. У вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області рф та спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Крім того, в ході літургії клірик митрополит вихваляв рішення путіна щодо проведення мобілізації в рф для поповнення окупаційних угруповань.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Однак наразі зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тож тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

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