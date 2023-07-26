Благословляв окупантів: СБУ повідомила про підозру митрополиту-втікачу УПЦ МП із Сумщини

Митрополит УПЦ МП наразі переховується в рф та підтримує кремлівський режим.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП Олексія Масленнікова, який публічно виправдовував збройну агресію рф проти України, – повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії кремля. У вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області рф та спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Крім того, в ході літургії клірик митрополит вихваляв рішення путіна щодо проведення мобілізації в рф для поповнення окупаційних угруповань.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Однак наразі зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тож тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

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