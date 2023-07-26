«Формальная процедура перед отставкой»: Александр Ткаченко отчитался о работе Минкульта

Александр Ткаченко выступил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Источник фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

На заседании Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, 26 июля, Александр Ткаченко отчитывался о работе Министерства культуры и информационной политики Украины, – сообщает пресс-служба ведомства.

По процедуре член Правительства перед отставкой должен отчитываться о своей работе перед профильным Комитетом ВРУ.

«Это формальная процедура отчетности перед отставкой. В отчете – тезисно и о главном... Всем, кто работал над этим в Министерстве – спасибо», – написал Ткаченко в своем Телеграмм-канале.

Отчет о работе Министерства за 2020-2023 годы обнародовала пресс-служба ведомства.

Напомним, Парламентский Комитет не поддержал отставку Александра Ткаченко.

Как мы сообщали ранее, в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта.

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